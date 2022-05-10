俄「勝利日」未宣布戰爭升級 拜登簽署烏版租借法案（不斷更新）

俄國9日於紅場舉行勝利日閱兵。（路透）

2022/05/10 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月10日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*烏克蘭西南部的港口城市敖德薩（Odesa）週一兩度遭到俄軍飛彈攻擊，在敖德薩遇襲之際，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）正與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）會面，俄軍彈襲也迫使兩人必須離開會談場地，轉往防空洞躲避襲擊。

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*《CNN》報導，三名美國官員和一名烏克蘭官員表示，烏克蘭於週末對蛇島上至少一處俄國防空系統展開攻擊，其中烏國除了襲擊俄國直昇機與登陸艇外，還破壞該國SA-15短程防空系統。

*美總統拜登簽署《2022烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022）。法案成立後，美國可更容易以租借的方式向烏克蘭及受到烏俄戰爭影響的盟友提供軍事援助。美方在運送武器或設備上能化繁為簡，並給予保證讓租借國在日後以替代資產或其它補償方式償還。

*俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵儀式，不過總統普廷並未如外界所預測的對烏俄戰爭做出重大宣示，僅止於批評西方國家。美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）表示，普廷並沒有在演講中宣布「勝利」，因為即使是俄羅斯的國家宣傳機器也無法支持此論點。

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