無懼戰火威脅致力傳遞真相 烏克蘭記者獲頒「普立茲特別獎」

2022普立茲獎授予烏克蘭記者「特別褒揚獎」。圖為烏克蘭知名戰地記者馬霍夫，他加入烏軍抵禦俄羅斯入侵，不幸戰死於伊久姆（Izium）。（圖擷取自Twitter）

2022/05/10 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕2022普立茲獎（Pulitzer Prize）結果出爐！主辦單位紐約哥倫比亞大學（Columbia University）9日公布獲獎名單，其中普立茲獎委員會為了表揚烏克蘭記者在俄軍入侵期間仍無懼對外傳遞真相，向烏克蘭記者頒發「特別褒揚獎」。

綜合外媒報導，普立茲獎評委會主席米勒（Marjorie Miller）表示，普立茲獎委員會很高興地向烏克蘭記者頒發特別褒揚獎，藉此表彰他們勇敢且堅持不懈地報導俄羅斯總統普廷殘忍侵略他們的國家以及在俄國境內發起宣傳戰的真相。

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米勒提到：「儘管面臨砲火攻擊、轟炸、綁架甚至死亡等威脅，但他們仍堅持向外界傳遞在烏克蘭發生的駭人真相，我們向烏克蘭和全球各地的記者致敬。」

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ），自俄羅斯2月24日全面入侵鄰國烏克蘭以來，至少有7名記者遇害，包括3名來自烏克蘭的記者。保護記者委員會也提到，目前正在調查另外5名記者在烏克蘭死亡的事發經過，確認是否與報導工作有關。

保護記者委員會指出，許多記者在努力報導關於俄羅斯入侵的重要真相，他們在報導的同時也面臨砲火攻擊、槍擊和無端拘留；在莫斯科鎮壓俄羅斯獨立媒體的行動中，俄羅斯記者受到威脅，許多人也因此逃離俄羅斯。

烏克蘭攝影記者與紀錄片製作人萊文（Maks Levin）在3月13日基輔攻防戰期間失蹤，他的遺體在4月1日被發現，享年40歲。（路透）

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