為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美歐關注印太情勢！ 白宮高層：維持台海現狀至關重要

    美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）9日表示，美國和歐洲將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。（法新社資料照）

    美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）9日表示，美國和歐洲將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。（法新社資料照）

    2022/05/10 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）9日表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一個警訊，歐洲和亞洲國家開始互相關切區域內發生的事情，並強調美國和歐洲將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。

    綜合媒體報導，拜登政府「印太政策沙皇」康貝爾9日出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）與比利時布魯塞爾自由大學安全、外交與戰略中心（CSDS）共同舉辦的印太跨大西洋對話研討會，他表示，儘管烏克蘭面臨著緊迫的任務，但同時必須了解，21世紀更大、更根本的挑戰存在於印太地區。

    康貝爾提到，原以為烏克蘭戰爭會將所有注意力吸引到歐洲，無法對印太地區情勢過多關注，但事實是印太國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度空前。他補充說，原因之一是由於中國、俄羅斯在北京冬奧前共同發表的聯合聲明，讓亞洲各國感到震驚且擔憂，烏克蘭遭到俄羅斯入侵也是警訊，激起印太地區更多戰略思維。

    康貝爾以台灣為例，表示過去歐洲國家關切台灣多停留在科技發展層面，但現在美國和歐洲對維護台海和平與穩定有著濃厚廣泛的興趣，認識到維持台海現狀至關重要。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    岸田文雄：今日烏克蘭明日東亞 必須保持台海穩定
    2022/05/06 08:54

    岸田文雄：今日烏克蘭明日東亞 必須保持台海穩定
    澳洲10年內因台海戰爭與中國交戰 專家示警：機率高達8成
    2022/04/29 22:41

    澳洲10年內因台海戰爭與中國交戰 專家示警：機率高達8成

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    學者籲中國記取俄羅斯教訓 棄絕收復領土主義
    2022/04/05 16:41

    學者籲中國記取俄羅斯教訓 棄絕收復領土主義
    日中海洋事務高層磋商 中國威脅在台海問題「謹言慎行」
    2021/12/21 14:00

    日中海洋事務高層磋商 中國威脅在台海問題「謹言慎行」

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播