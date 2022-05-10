美歐關注印太情勢！ 白宮高層：維持台海現狀至關重要

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）9日表示，美國和歐洲將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。（法新社資料照）

2022/05/10 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）9日表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一個警訊，歐洲和亞洲國家開始互相關切區域內發生的事情，並強調美國和歐洲將維護台灣海峽和平穩定視為重要利益，維持台海現狀至關重要。

綜合媒體報導，拜登政府「印太政策沙皇」康貝爾9日出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）與比利時布魯塞爾自由大學安全、外交與戰略中心（CSDS）共同舉辦的印太跨大西洋對話研討會，他表示，儘管烏克蘭面臨著緊迫的任務，但同時必須了解，21世紀更大、更根本的挑戰存在於印太地區。

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康貝爾提到，原以為烏克蘭戰爭會將所有注意力吸引到歐洲，無法對印太地區情勢過多關注，但事實是印太國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度空前。他補充說，原因之一是由於中國、俄羅斯在北京冬奧前共同發表的聯合聲明，讓亞洲各國感到震驚且擔憂，烏克蘭遭到俄羅斯入侵也是警訊，激起印太地區更多戰略思維。

康貝爾以台灣為例，表示過去歐洲國家關切台灣多停留在科技發展層面，但現在美國和歐洲對維護台海和平與穩定有著濃厚廣泛的興趣，認識到維持台海現狀至關重要。

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