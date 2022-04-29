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    澳洲10年內因台海戰爭與中國交戰 專家示警：機率高達8成

    澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯警告，澳洲在10年內與中國交戰的機率高達8成。（法新社檔案照）

    澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯警告，澳洲在10年內與中國交戰的機率高達8成。（法新社檔案照）

    2022/04/29 22:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）28日警告，若中國與台灣發生戰爭，澳洲將因為支持美國將被捲入戰事，他評估，澳洲在這個10年內與中國交戰的機率高達8成。

    《澳洲新聞網》（News.com.au）29日報導，這名澳洲知名外交政策專家在《澳洲新聞網》podcast節目「I’ve Got News For You」中指出，若兩岸開戰，澳洲會被美國拉進這場衝突中，「假設我們有關中國、以及中國對台灣意圖的情報正確，我會肯定地說，這個機率有70％到80％，因為……若捲入這樣的衝突之中，令人難以想像澳洲會不支持美國。」

    戴維斯這項嚴重的預測，時值全球局勢緊繃：俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續2個多月，而數週前，中國才與南太平洋國家索羅門群島簽署安全協議，中國因此可在距離澳洲僅幾小時飛行時間的索國設軍事基地。

    他在節目中也談到中國向南海和太平洋地區擴張，指這份中索安全協議「讓（中國）能確實牽制美國向西太平洋投射軍力的能力」，中國也因此有能力基本上切斷澳洲與美國之間的通訊海纜以及海上貿易路線。

    戴維斯去年曾在澳洲媒體訪問中指出，他認為，台灣2024年大選後到2027年中國人民解放軍建軍百年這段期間，是台海戰爭高風險期；若中國對台動武，美國和日本將馳援台灣，在此情況下，澳洲「幾乎不可能」坐視，他更進一步指出，若俄羅斯此刻趁機介入，「有可能」觸發第三次世界大戰，澳洲必須為東、西方強權之間爆發一場重大衝突的「可能性」做好準備。

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