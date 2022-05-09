武肺陽性確診 紐約州長：幸好打過疫苗

美國紐約州長霍楚（Hochul）在推特上公布確診消息。（法新社）

2022/05/09 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約繼市長亞當斯（Adams）、前副州長本傑明（Benjamin）、州長參選人威廉（Williams）染疫後，紐約州長霍楚（Hochul）在推特上公布，她武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測呈陽性，本週起將隔離並遠程工作。她樂觀地說，「很感謝已經打過疫苗且無症狀」。

綜合外媒報導，63歲的霍楚（Hochul）已接種3劑疫苗，目前尚不清楚感染源，據官方資料顯示，霍楚（Hochul）週末在州府奧伯尼活動，根據聯邦疾病防治中心（CDC）的指標，奧伯尼屬於疫情高風險區。

請繼續往下閱讀...

霍楚（Hochul）透過推特呼籲，紐約民眾請踴躍接種疫苗，若有身體不適請在家休息。

美國紐約近來確診數不斷增加，官方7日數據顯示，紐約州已有超過9900人確診，當週平均陽性率為7.2%，高於前一週的7%。紐約州北部一直處於高度警戒的橙色區域。

Today I tested positive for COVID-19. Thankfully, I’m vaccinated and boosted, and I’m asymptomatic. I’ll be isolating and working remotely this week.



A reminder to all New Yorkers: get vaccinated and boosted, get tested, and stay home if you don’t feel well. — Governor Kathy Hochul （@GovKathyHochul） May 8, 2022

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法