為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武肺陽性確診 紐約州長：幸好打過疫苗

    美國紐約州長霍楚（Hochul）在推特上公布確診消息。（法新社）

    美國紐約州長霍楚（Hochul）在推特上公布確診消息。（法新社）

    2022/05/09 10:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約繼市長亞當斯（Adams）、前副州長本傑明（Benjamin）、州長參選人威廉（Williams）染疫後，紐約州長霍楚（Hochul）在推特上公布，她武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測呈陽性，本週起將隔離並遠程工作。她樂觀地說，「很感謝已經打過疫苗且無症狀」。

    綜合外媒報導，63歲的霍楚（Hochul）已接種3劑疫苗，目前尚不清楚感染源，據官方資料顯示，霍楚（Hochul）週末在州府奧伯尼活動，根據聯邦疾病防治中心（CDC）的指標，奧伯尼屬於疫情高風險區。

    霍楚（Hochul）透過推特呼籲，紐約民眾請踴躍接種疫苗，若有身體不適請在家休息。

    美國紐約近來確診數不斷增加，官方7日數據顯示，紐約州已有超過9900人確診，當週平均陽性率為7.2%，高於前一週的7%。紐約州北部一直處於高度警戒的橙色區域。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美CDC：全美58％人口曾染疫 兒童比例更高
    2022/04/27 11:53

    美CDC：全美58％人口曾染疫 兒童比例更高
    美政界晚宴集體染疫 司法部長、商務部長確診
    2022/04/07 07:54

    美政界晚宴集體染疫 司法部長、商務部長確診

    白沙屯媽祖即將出巡！兩法寶護信眾
    美國白宮醫務總監確診！ 呼籲民眾勿對染疫者「預設立場」
    2022/02/19 10:01

    美國白宮醫務總監確診！ 呼籲民眾勿對染疫者「預設立場」
    美紐約州已見5例Omicron確診 4例集中在紐約市
    2021/12/03 11:52

    美紐約州已見5例Omicron確診 4例集中在紐約市
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播