武肺陽性確診 紐約州長：幸好打過疫苗

2022/05/09 10:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約繼市長亞當斯(Adams)、前副州長本傑明(Benjamin)、州長參選人威廉(Williams)染疫後,紐約州長霍楚(Hochul)在推特上公布,她武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病毒檢測呈陽性,本週起將隔離並遠程工作。她樂觀地說,「很感謝已經打過疫苗且無症狀」。

綜合外媒報導,63歲的霍楚(Hochul)已接種3劑疫苗,目前尚不清楚感染源,據官方資料顯示,霍楚(Hochul)週末在州府奧伯尼活動,根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指標,奧伯尼屬於疫情高風險區。

霍楚(Hochul)透過推特呼籲,紐約民眾請踴躍接種疫苗,若有身體不適請在家休息。

美國紐約近來確診數不斷增加,官方7日數據顯示,紐約州已有超過9900人確診,當週平均陽性率為7.2%,高於前一週的7%。紐約州北部一直處於高度警戒的橙色區域。

Today I tested positive for COVID-19. Thankfully, I’m vaccinated and boosted, and I’m asymptomatic. I’ll be isolating and working remotely this week.



A reminder to all New Yorkers: get vaccinated and boosted, get tested, and stay home if you don’t feel well.