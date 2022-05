俄軍對烏克蘭進行無差別攻擊,導致兒童在內的大量平民傷亡。圖為近期從馬立波亞速鋼鐵產撤離的烏國家庭。(美聯社)

2022/05/08 16:28

〔編譯孫宇青/綜合報導〕《烏克蘭國家通訊社》(Ukrinform)8日報導,烏克蘭總檢察院(Office of the Prosecutor General of Ukraine)指出,自烏俄戰爭爆發以來,國內孩童傷亡慘重,已至少225人死亡、413人受傷。

烏國官員指出,由於俄軍對烏國各地無差別攻擊,造成兒童傷亡慘重。烏東頓內茨克州最受影響,已累計139名兒童喪命,基輔州有116人,哈爾科夫州98人,切爾尼戈夫州68人,赫爾松州46人,尼古拉耶夫44人,盧甘斯克州42人,札波羅熱州28人,蘇米州17人,首都基輔市16人,日托米爾州15人。

由於戰況激烈地區、被佔領和已奪回地區的狀況還在調查中,傷亡人數預料將繼續上升。

另外,在俄軍天天空襲和砲轟下,烏國已有1635處教育機構被攻擊,其中有126處被徹底摧毀。

聯合國人權事務高級專員辦事處統計,在烏俄戰爭中殞命的烏國平民已達3309人,另有至少3493人受傷。

