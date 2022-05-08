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    連博物館都炸！澤倫斯基：俄軍每天都做出一些難以言喻的事

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    2022/05/08 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭邁入第74天，俄軍鎖定烏東頓巴斯（Donbas）及烏南港城敖德薩（Odessa）及馬立波（Mariupol）等地進攻。而稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表談話時指出，他無法以言語形容俄軍轟炸博物館的作為，更強調將繼續透過外交手段，營救平民。

    據英媒《天空新聞》報導，澤倫斯基7日於夜間談話指出，目前正在努力撤離所有保衛「馬立波市」的英雄，他們不會放棄希望，更不會停止營救，每天都在尋找可行的外交選項，解決問題。

    澤倫斯基透露，明（8日），他們的團隊將持續為「馬立波市」及其周邊村落的所有居民，進一步開設「人道主義走廊」的工作而努力。

    另外，針對俄軍7日砲襲第二大城哈爾科夫（Kharkiv），一枚導引飛彈炸毀紀念烏克蘭哲學家的「史高伏羅達博物館」（Hryhorii Skovoroda Museum）一事，澤倫斯基則語帶嘲諷地說：「對於當代俄羅斯而言，博物館、基督教的生活態度和關於自我的知識，似乎是一種可怕的危險，每一天，俄軍都在做出一些難以言喻的事。」

    同時，他也表示，俄軍已經摧毀或破壞了近200處文化遺址。

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