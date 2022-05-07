痛失95％收入、大砍7成人力 俄羅斯「網紅」曝被制裁慘況

烏俄戰爭爆發後，西方品牌紛紛停止在俄業務，包括德國運動大廠愛迪達（Adidas）。（路透）

2022/05/07 16:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經新聞網站《商業內幕》（Business Insider）7日報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發全求經濟制裁，不僅大企業損失慘重，中小企業和「網紅」也深受其害，其中有人月收入銳減95％，只能大砍工作室7成人力，或暫時遷往外國謀求機會。

據報導，過去10年來，許多俄國「網紅」和小型企業至少有一部份收入是仰賴與西方品牌的合作，包括社群平台的業配文及活動主辦等，但這些品牌現在幾乎與俄國不相往來。

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全球網紅行銷媒合平台「Influencer Marketing Hub」數據顯示，俄國「網紅」經濟產值達2億5000萬美元（約74億8500萬台幣），但今年勢必受到嚴重衝擊。

永續珠寶公司「Recycled Objects」創辦人Polina Che表示：「我們每個月都在燒錢，希望一切平息之後，這些企業還會再次與我們合作，但現在我們只覺得非常不公平。」

Polina Che透露，她過去與運動鞋大廠銳跑（Reebok）的商業合作，每月為她帶來高達2000美元（約5萬9000台幣）的收入，而與電腦週邊領導品牌羅技（Logitech）、服飾大廠優衣庫（Uniqlo）合作，也都讓她進帳豐碩。但隨著羅技撤銷合作，她不得不將工作室的人力從10人砍至3人。

Polina Che過去完全透過Instagram行銷產品，但俄國政府以該平台「宣揚對俄國人的仇恨」為由加以封鎖後，她便遷往喬治亞，為的是繼續使用Instagram。然而即便如此，她還是無法下廣告，因為Instagram的母公司Meta已暫停與俄國實體的廣告業務。

利用回收物件製作藝術品的「Zerowaste Lab」創辦人Buliash Todaeva表示，她之前曾替運動品牌愛迪達（Adidas）製作鑰匙圈、項鍊等物品，供莫斯科永續商店販售，但烏俄戰爭爆發後，她和Polina Che一樣，損失90％到95％的月收入。

Buliash Todaeva坦言：「我對一直支持我們生意的朋友和團隊感到很抱歉，我們現在一無所有了。」

曾擔任愛迪達俄國品牌大使的運動教練Diana Akhmadishina說，雙方的拍攝等計畫皆已停擺；彼此有合作關係的企業代表曾私下聲援她，認為「不該由俄國民眾來為這種糟糕的處境負責」。

旗下擁有1200位「網紅」的俄國行銷公司Proekta執行長甘地夫（Sergey Gandiv）表示，在戰爭前，公司7成收入來自西方品牌，Prada和Lego都是客戶，但如今痛失75％收入。

「Influencer Marketing Hub」發展部門負責人Djanan Kasumovic推測，即使戰爭結束，西方企業可能也不會大舉重返俄國市場。失去商業合約、不能使用Instagram的雙重打擊，讓俄國「網紅」陷入絕境，「我想不到有哪一個產業比『網紅』更淒慘。」

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