英國國防部稱俄軍先進部隊損失慘重 需要很長的時間重整

2022/05/07 15:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,俄軍目前將重心擺在烏克蘭的東部與南部地區,英國國防部表示,儘管俄軍派出許多輛T-90M戰車至烏克蘭戰場,但沒有其他部隊的支援,俄軍的先進部隊遭到重大損傷,加上各國的制裁,讓他們需要很長的時間才能重整。

英國國防部在官方推特PO文表示,至少有100輛輛T-90M戰車在俄軍最好的部隊中服役,其中有些部隊參與了侵略烏克蘭戰爭,但在缺乏其他部隊的支援下,反讓T-90M戰車處於劣勢,至少有1輛T-90M戰車遭到烏軍摧毀,俄軍在這場戰爭中,配有強大火力、先進武器的部隊遭到重創,在烏俄戰爭結束後,需要很長的時間才能重整,國際間的制裁壓力仍在,讓俄軍更換重要的電子零件與先進軍備中受到了很大的壓力。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭武裝部隊總參謀部今日發布了一份戰報,表示在哈爾科夫以東的齊爾庫尼(Tsyrkuny)和羅斯基特什基(Rusky Tyshky)地區,俄羅斯軍隊已經炸毀了3座橋梁,藉此減緩烏軍的反攻行動,並在烏東地區擊退了8次俄軍的攻勢。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4z2cRVCJpf