英國國防部稱俄軍先進部隊損失慘重 需要很長的時間重整

先前有消息傳出俄羅斯最新主戰車T-90M，被烏軍打成廢鐵。（圖擷取自@UAWeapons推特）

2022/05/07 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，俄軍目前將重心擺在烏克蘭的東部與南部地區，英國國防部表示，儘管俄軍派出許多輛T-90M戰車至烏克蘭戰場，但沒有其他部隊的支援，俄軍的先進部隊遭到重大損傷，加上各國的制裁，讓他們需要很長的時間才能重整。

英國國防部在官方推特PO文表示，至少有100輛輛T-90M戰車在俄軍最好的部隊中服役，其中有些部隊參與了侵略烏克蘭戰爭，但在缺乏其他部隊的支援下，反讓T-90M戰車處於劣勢，至少有1輛T-90M戰車遭到烏軍摧毀，俄軍在這場戰爭中，配有強大火力、先進武器的部隊遭到重創，在烏俄戰爭結束後，需要很長的時間才能重整，國際間的制裁壓力仍在，讓俄軍更換重要的電子零件與先進軍備中受到了很大的壓力。

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烏克蘭武裝部隊總參謀部今日發布了一份戰報，表示在哈爾科夫以東的齊爾庫尼（Tsyrkuny）和羅斯基特什基（Rusky Tyshky）地區，俄羅斯軍隊已經炸毀了3座橋梁，藉此減緩烏軍的反攻行動，並在烏東地區擊退了8次俄軍的攻勢。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） May 7, 2022

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