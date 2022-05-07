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    波海三國外長訪基輔 盼烏克蘭6月成歐盟候選國

    2022/05/07 04:21

    〔中央社〕波羅的海三國外交部長今天訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基、外長庫列巴等人會談。立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，正與盟友合作推動，希望烏克蘭能在歐盟6月峰會期間順利取得會員國候選資格。

    藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rink?vi?s）以及愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）、庫列巴（Dmytro Kuleba）以及主責歐洲事務的副總理斯特凡尼詩納（Olga Stefanishyna）在首都基輔（Kyiv）會晤，並造訪遭俄軍大肆破壞荼毒的基輔州伊爾平市（Irpin）。

    波羅的海各國外長向烏方承諾，將持續在外交、政治領域對俄羅斯施壓，推動更嚴厲制裁並進一步在國際上孤立俄羅斯。

    除了支持烏克蘭儘快獲得歐盟會員國候選資格，波羅的海三國外長也承諾將持續提供軍事和人道援助，並協助烏克蘭重建。他們也強調必須運用一切可行法律手段調查俄軍戰爭罪行、要俄方負起應負責任。

    酈梅茨提到，愛沙尼亞政府已提供約190萬歐元人道援助，預計再投入300萬歐元，其中200萬規劃用於醫療和心理援助。林克維奇斯則提到重建學校以及協助性暴力受害者的重要性。

    酈梅茨重申，愛沙尼亞支持北大西洋公約組織（NATO）維持「門戶開放」政策。

    北約的「卓越聯合網路防禦中心」（NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE）位於愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）。酈梅茨說，愛沙尼亞正協助烏克蘭進行數位和綠色轉型、提升其創新實力，預計會有越來越多國家參與相關工作。

    藍斯柏吉斯指出，烏克蘭不只是為了自己的自由、更是為了各國自由而戰；烏克蘭必須獲得更多軍事援助。（編輯：徐睿承）1110507

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