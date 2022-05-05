又亮核威脅？ 俄軍在波蘭、立陶宛中間模擬核飛彈攻擊

俄軍模擬發射伊斯坎德爾（Iskander）飛彈打擊假想目標。（法新社）

2022/05/05 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭超過70天，戰況呈現膠著，外界始終擔憂俄國動用核武的可能性。如今俄國軍方宣布，他們在波羅的海沿岸進行了一場核飛彈打擊模擬行動。

綜合外媒報導，俄國聲明指出，軍方當地時間週三在加里寧格勒進行了一次「伊斯坎德爾」（Iskander）機動式彈道飛彈系統的「電子發射」，模擬打擊多個目標設施，包括飛彈發射系統、機場、受保護的基礎設施、軍事設備及指揮站等。

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伊斯坎德爾是能夠搭載核彈頭的短程彈道飛彈，號稱世界上還沒有能夠攔截伊斯坎德爾的方法。加里寧格勒是一個位於波羅地海沿岸的城市，不在俄國本土境內，而是介於波蘭和立陶宛之間。

俄軍方提到，在執行「電子發射」後，軍方人員立刻轉移位置，避免遭到敵方報復性打擊。戰鬥小組還演練了在輻射及化學汙染情況下得採取的行動，參與人數超過100名。

俄官方雖一度表態不會在對烏侵略中使用核武，但許多動作卻讓外界憂慮不減反增，包括俄總統普廷在下令入侵烏克蘭後升高核武部隊警戒層級；上月又試射能搭載核武的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道飛彈，普廷還警告「這將使試圖威脅俄國的敵人三思而後行。」

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