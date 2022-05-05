為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄炸馬立波劇院 死亡比原估翻倍達600人

    劇院淪為廢墟。（美聯社）

    劇院淪為廢墟。（美聯社）

    2022/05/05 11:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊3月16日轟炸烏克蘭南部城市馬立波的頓涅茨克州學院戲劇院，當局原先估計300人死亡，但《美聯社》調查發現，實際上多1倍達近600人。倖存者則認為不只，崩潰直呼「這是一處大型亂葬崗」。

    《美聯社》報導，記者透過建築物樓層平面圖、遇襲前後內部照片與影音，並詢問專家、倖存者、救難人員及熟悉避難處運作者等人，打造出戲劇院的3D模型，得出更多死亡人數。

    倖存者庫妮亞科娃（Maria Kutnyakova）憶述，她與家人為了躲避砲火躲進戲劇院，爆炸發生前，她去探望住在附近的親友，卻看見戰機從海上方向飛來，前往亞速鋼鐵廠，走沒幾步又聽見飛機距離更近了，「接著是爆炸」，嚇得她趕緊就地避難，雖然自己沒被擊中，但親眼目睹劇院週邊巨大公園冒出濃煙，劇院淪為「禿頭」，一大塊紅色屋頂掉落地面，且野戰廚房旁1公尺厚牆已成瓦礫堆。

    報導指出，許多倖存者估計，空襲時約有1000人在裡面，活著逃出者僅約200人，也沒有人目擊烏克蘭士兵在大樓內活動，等同駁斥俄軍宣稱戲劇院是被烏軍所毀，或充當烏軍基地的說法。

    倫敦國王學院國際安全教授高（James Gow）表示，記錄下在戲劇院發生的事十分重要，強而有力的證人證詞，將有助於確定俄軍非法行徑。歐洲安全與合作組織也直言襲擊已嚴重違反國際人道法，「那些下令或執行命令者觸犯戰爭罪」。

    劇院原本模樣。（美聯社）

    劇院原本模樣。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體
    2022/05/04 23:41

    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體
    慘絕人寰！ 馬立波市議會：俄軍2個月殺的人比納粹2年還多
    2022/05/01 19:38

    慘絕人寰！ 馬立波市議會：俄軍2個月殺的人比納粹2年還多

    方正標致滿分格局 首選A7富宇上城
    猛！烏克蘭馬立波遭俄軍圍困 他在砲火中救出200人
    2022/04/30 12:58

    猛！烏克蘭馬立波遭俄軍圍困 他在砲火中救出200人
    剛宣布將撤出平民 馬立波市政顧問：俄軍已展開封鎖
    2022/04/29 18:58

    剛宣布將撤出平民 馬立波市政顧問：俄軍已展開封鎖

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播