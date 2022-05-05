俄炸馬立波劇院 死亡比原估翻倍達600人

劇院淪為廢墟。（美聯社）

2022/05/05 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊3月16日轟炸烏克蘭南部城市馬立波的頓涅茨克州學院戲劇院，當局原先估計300人死亡，但《美聯社》調查發現，實際上多1倍達近600人。倖存者則認為不只，崩潰直呼「這是一處大型亂葬崗」。

《美聯社》報導，記者透過建築物樓層平面圖、遇襲前後內部照片與影音，並詢問專家、倖存者、救難人員及熟悉避難處運作者等人，打造出戲劇院的3D模型，得出更多死亡人數。

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倖存者庫妮亞科娃（Maria Kutnyakova）憶述，她與家人為了躲避砲火躲進戲劇院，爆炸發生前，她去探望住在附近的親友，卻看見戰機從海上方向飛來，前往亞速鋼鐵廠，走沒幾步又聽見飛機距離更近了，「接著是爆炸」，嚇得她趕緊就地避難，雖然自己沒被擊中，但親眼目睹劇院週邊巨大公園冒出濃煙，劇院淪為「禿頭」，一大塊紅色屋頂掉落地面，且野戰廚房旁1公尺厚牆已成瓦礫堆。

報導指出，許多倖存者估計，空襲時約有1000人在裡面，活著逃出者僅約200人，也沒有人目擊烏克蘭士兵在大樓內活動，等同駁斥俄軍宣稱戲劇院是被烏軍所毀，或充當烏軍基地的說法。

倫敦國王學院國際安全教授高（James Gow）表示，記錄下在戲劇院發生的事十分重要，強而有力的證人證詞，將有助於確定俄軍非法行徑。歐洲安全與合作組織也直言襲擊已嚴重違反國際人道法，「那些下令或執行命令者觸犯戰爭罪」。

劇院原本模樣。（美聯社）

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