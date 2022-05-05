為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍攻入亞速鋼鐵廠 俄政府駁斥「勝利日」對烏宣戰傳言（不斷更新）

    盛傳俄國將在5月9日「勝利日」正式對烏宣戰。（美聯社）

    盛傳俄國將在5月9日「勝利日」正式對烏宣戰。（美聯社）

    2022/05/05 09:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月5日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *美五角大廈發言人柯比在例行記者會上提到，「我們認為俄軍在頓巴斯和南部地區的戰況，沒有如他們所預期的那樣發展。我們相信他們趕不上既定的作戰進程，他們在每個節點都慢了下來，且遭遇烏克蘭軍隊的強硬反抗。」

    *外界盛傳俄總統普廷最快將在5月9日「勝利日」正式對烏克蘭「宣戰」。針對此說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反駁：「這都是在胡說八道。」

    *烏總統澤倫斯基與以色列總理班奈特討論俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）關於猶太和希特勒的發言，斥其言論「可恥且完全無法接受」。澤倫斯基在早前的視訊演說中表示，拉夫羅夫的言論激怒了整個世界。

    *位於烏克蘭東南方城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），近期在撤出百餘位平民後，激烈戰鬥仍持續。據守廠區內的「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）證實，俄軍已攻入鋼鐵廠廠區，並爆發激烈血戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5月9日正式對烏克蘭「宣戰」？ 克里姆林宮：胡說八道
    2022/05/05 08:38

    5月9日正式對烏克蘭「宣戰」？ 克里姆林宮：胡說八道
    亞速營指揮官證實：俄軍攻入鋼鐵廠 烏軍血戰抵抗
    2022/05/05 06:50

    亞速營指揮官證實：俄軍攻入鋼鐵廠 烏軍血戰抵抗

    A7富宇哈佛苑 雙語學區抗跌保值佳
    第一次！俄羅斯最新主戰車T-90M 被烏軍打成廢鐵
    2022/05/05 05:57

    第一次！俄羅斯最新主戰車T-90M 被烏軍打成廢鐵
    歐盟提對俄第6輪制裁 拜登：美國也願意加碼
    2022/05/05 00:41

    歐盟提對俄第6輪制裁 拜登：美國也願意加碼

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    丹麥、芬蘭支持歐盟制裁俄羅斯石油 籲做出更多的制裁
    2022/05/04 23:53

    丹麥、芬蘭支持歐盟制裁俄羅斯石油 籲做出更多的制裁
    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體
    2022/05/04 23:41

    控俄5/9馬立波閱兵慶勝利日 烏克蘭：俄軍急清瓦礫、遺體
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播