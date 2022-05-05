俄軍攻入亞速鋼鐵廠 俄政府駁斥「勝利日」對烏宣戰傳言（不斷更新）

盛傳俄國將在5月9日「勝利日」正式對烏宣戰。（美聯社）

2022/05/05 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月5日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*美五角大廈發言人柯比在例行記者會上提到，「我們認為俄軍在頓巴斯和南部地區的戰況，沒有如他們所預期的那樣發展。我們相信他們趕不上既定的作戰進程，他們在每個節點都慢了下來，且遭遇烏克蘭軍隊的強硬反抗。」

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*外界盛傳俄總統普廷最快將在5月9日「勝利日」正式對烏克蘭「宣戰」。針對此說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）反駁：「這都是在胡說八道。」

*烏總統澤倫斯基與以色列總理班奈特討論俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）關於猶太和希特勒的發言，斥其言論「可恥且完全無法接受」。澤倫斯基在早前的視訊演說中表示，拉夫羅夫的言論激怒了整個世界。

*位於烏克蘭東南方城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），近期在撤出百餘位平民後，激烈戰鬥仍持續。據守廠區內的「亞速營」指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）證實，俄軍已攻入鋼鐵廠廠區，並爆發激烈血戰。

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