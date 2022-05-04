中國學者竊「葛蘭素史克」研究遭美定罪 案件牽涉中國政府資助

1名中國籍生物學家涉嫌竊取了製藥商葛蘭素史克的研究成果，為自己和其妹成立的公司牟利，其中一間公司還得到了中國政府的資助。（路透）

2022/05/04 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國籍生物學家涉嫌竊取了製藥業龍頭葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）的研究成果，為自己和其妹成立的公司牟利，其中一間公司還得到了中國政府的資助，美國司法部2日宣佈聯邦陪審團認定有罪。

據《美國之音》報導，美國司法部聲明中指出，52歲的薛功達（Gongda Xue,音譯）涉嫌參與竊取葛蘭素史克公司在2010年1月至2016年1月藥物研發成果，在瑞士弗雷德里希·米歇爾（Friedrich Miescher）生物醫學研究所從事研究工作的薛功達，與在葛蘭素史克公司美國賓州一處研究部門任職的妹妹薛瑜（Yu Xue, 音譯）背叛了各自僱主的信任，交換了各自任職公司的機密研究成果，並通過各自創建的公司牟取私利。

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薛功達在2018年被正式起訴，2019年12月從瑞士引渡到美國受審，聯邦法院進行庭審，並將其定罪。

美國司法部指出，薛瑜及其同夥在中國創建的任諾藥業公司得到了中國政府的直接資助和支持，她和公司其他3名創辦人都已經在美國聯邦法庭認罪，另一名同謀已逃離美國、目前居住在中國。

美國司法部在聲明中強調：「當那些商業機密為了一個全球性對手的利益被竊取時，我們國家的安全和我們經濟的穩定受到威脅。聯邦調查局將繼續所有的調查資源去追究薛及其同謀這樣的罪犯們的責任。他們竊取知識產權為自己和中國政府牟利。」

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