照片曝光！ 挪威「西北風」防空飛彈 投入烏克蘭戰場

挪威援助的「西北風」防空飛彈目前已投入烏克蘭戰場中使用。（圖擷取自@MariuszCielma推特）

2022/05/04 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，許多國家無法容忍俄軍的惡行惡狀，紛紛對烏克蘭提供了各式軍武設備的援助，其中挪威先前軍援烏克蘭100枚「西北風」（Mistral）防空飛彈，目前已投入烏克蘭戰場中使用。

推特帳號@MariuszCielma在推特分享1張照片，可以看到照片中的有輛白色的飛雅特皮卡，車斗上載著1枚「西北風」防空飛彈，有位烏克蘭士兵正坐在上面操作，原PO在貼文中表示「挪威2周前移交了100枚『西北風』防空飛彈，目前已經被烏軍投入戰場中使用。」

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除了「西北風」防空飛彈外，挪威先前已軍援烏克蘭2000件M72反戰車武器，還透過世界銀行捐贈2000萬歐元，以供烏克蘭政府支付衛生保健人員、教師和公務員的工資，以及養老金和社會福利資金。

「西北風」人員攜行式防空飛彈，為法國所研製和生產的被動紅外線導引人員攜行式防空飛彈，用以對付1200公尺以下的低空或超低空，以至掠地飛行的飛機，法國、挪威都向烏克蘭提供該型飛彈。

Dwa tygodnie temu Norwegia poinformowała o przekazaniu 100 przeciwlotniczych Mistrali, obecnie wiadomo, że są już w służbie. Formalnie to MANPADS, ale jeden z większych, z 3 kg głowicą bojową, stąd i stanowisko na pickupie. pic.twitter.com/RXaeqaFcRS — Mariusz Cielma （@MariuszCielma） May 3, 2022

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