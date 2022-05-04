又見「豬奶頭肉」！上海網友控訴 第N次收到官方奇葩物資

上海靜安區曹家渡街的1個社區，近期第1次收到物資裡有肉，結果打開一看全都是品質堪憂、不可食用的「豬奶頭肉」。（圖片擷取自微博）

2022/05/04 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，上海政府仍持續免費發送民眾物資，然而即便經過民眾多次檢舉、反映內容物品質與衛生堪憂，至今也似乎仍未有所改善。就有微博網友發文控訴，從居委會手中拿到政府分配的物資裡，驚見不可食用的「豬奶頭肉」，且源頭公司早已被發生過類似問題，而被懲處註銷營業執照，讓他氣得發文大罵，也引發不少網友群情激憤。

微博上名為「季未燃JiweiJW」的網友，於2日發文控訴，近日自己社區居委會分發的政府物資，第1次有發肉，然而大家打開來一看，居然是「豬奶頭肉」，還是由早在2個星期前早已被懲處註銷營業執照的公司提供。自己與其他志願者一起辛辛苦苦、耗時耗力搬運的物資，竟大有問題、不可食用，讓他氣得破口大罵，「疫情是面照妖鏡，有多少人發著國難財，做著虧心事」。

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他還表示，自己從上海封城今，都沒有發表任何關於隔離期間裡的負面情緒，因為他覺得別人沒有身在其中、無法感同身受，選擇將負面情緒自我消化，並去擔任志願者、社區團購團長協助他人。然而壓垮他理智的最後一根稻草，就是收到這樣的物資，讓他不得不站出來，將這些喪心病狂的無良份子劣跡給公布出來。

該篇貼文一出，讓不少網友也對此憤憤不平，「對不起那些辛辛苦苦把物資運過來的人」、「街道簡直太差勁了，必須檢舉！」、「每次都是不信謠不傳謠，真的夠了，能不能幹點實事啊，上海人寒心了，捐物資的同胞也寒心了」、「這麽大的土地上缺正常豬肉嗎，我想不通啊」」、「必須秋後算帳，不能讓人民失望和失去信心！」。

更有網友心寒上海政府的懲處，根本沒有達到殺雞儆猴的功用，「看來還是處罰太輕了，在利益面前，有些人就沒有底線」、「就是TMD一群狗雜在那裡發國難財，實在是太氣了，這都是人啊，我實在不懂那些倒賣物資的居委會怎麽能昧下良心的」、「真的是越來越離譜了，這種問題肉都能作為物資發放，政府採購部還是花錢買的，到底是誰的問題，請嚴懲」、「政府發的東西，我們的第一反應都是去查背景，查生產日期，怕被毒死，這些管理者對不起上海這座城市」。

也有網友分享，自己收到類似劣質物資的經歷，「我收到的也是1大塊肥肉，博主所說完全屬實，這些東西真的怎麼敢發，居民怎麼敢吃啊」、「普陀區也很嚇人，有發黴的烤鴨......一開始幾次也沒肉」、「我也收到了，我在徐匯康健，第2批我收到的是豬奶頭」、「另外1個曹家渡居民說，他們小區也收到了這樣的肉，不止你們小區」。

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該社區群組內有人分享發現拿到的「豬奶頭肉」，其源頭公司在2周前早已被註銷營業執照。（圖片擷取自微博，本報合成）

「豬奶頭肉」的源頭公司，已不是第一次提供劣質肉品到物資中。（圖片擷取自微博，本報合成）

網友「季未燃JiweiJW」特別上網搜尋，科普給其他網友為什麼「豬奶頭肉」不可食用。（圖片擷取自微博）

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