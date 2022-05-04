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    鄭州今起封城1週！民眾搶物資塞爆賣場 富士康維持封閉生產

    鄭州市賣場出現搶購潮。（圖擷取自YouTube）

    鄭州市賣場出現搶購潮。（圖擷取自YouTube）

    2022/05/04 08:24

    首次上稿 08:04
    更新時間 08:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鄭州市高鐵站近日發生武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，當局3日晚間宣布，從4日0時起到10日24時，進行為期1週的封控管制，使中國又一座人口千萬級的城市進入封城狀態，民眾開始搶物資囤貨。

    綜合媒體報導，鄭東新區高鐵站在4月底發生工作人員群聚感染，初步判定為省外確診病例轉車時傳播所致，隨後鄭州市8個主城區進3日行的全員核酸檢測（PCR），發現5宗陽性或疑似個案。

    鄭州市當局3日晚間8時召開記者會，宣布從4日0時起到10日24時，進行為期1週的封控管制， 在全市主城區包括中原區、二七區、金水區、管城區、惠濟區、鄭東新區、高新區、經開區，實行足不出區，並開展多輪全員PCR檢測。

    鄭州當局發布通告稱，強化出入鄭州的人員管理，要求全市人員非必要不離鄭州，市域外人員非必要不進入鄭州。鄭州主城區各黨政機關、事業單位、企業工作人員居家辦公，各級學校啟動線上教學，網約車實行單雙號運行，乘坐者要有24小時以內的核酸陰性證明。

    蘋果代工廠富士康廠區位於鄭州航空港區內，繼續執行現有防控措施。富士康表示，公司符合閉環生產要求，工廠運作暫不受影響。

    儘管鄭州當局建議市民「不必囤積物資」、「不必恐慌」，但隨著封控令啟動，鄭州市民開始囤貨，超市賣場內的物資被搶購一空。有網友在微博上說，賣場比春節辦年貨的人潮還多，不管地下或地上的車位都大爆滿，排隊結帳大排長龍，而且每個人都是滿滿的購物車。

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