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    不明兒童肝炎全球通報228例 增至4死

    世界衛生組織今天表示，全球有20國通報至少228起孩童感染不明病因肝炎的極可能病例。圖為委內瑞拉兒童正接種疫苗。（美聯社）

    世界衛生組織今天表示，全球有20國通報至少228起孩童感染不明病因肝炎的極可能病例。圖為委內瑞拉兒童正接種疫苗。（美聯社）

    2022/05/03 22:13

    〔中央社〕世界衛生組織今天表示，全球有20國通報至少228起孩童感染不明病因肝炎的極可能病例。印尼衛生部表示，首都雅加達有3名兒童死於不明病因肝炎，全球增為至少4起死亡病例。

    世界衛生組織（WHO）發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）在日內瓦告訴記者：「截至5月1日，20國通報WHO至少228起極可能病例，另外正在調查的病例還有50多起。」

    他說，多數病例來自歐洲，但美洲、西太平洋和東南亞也傳出病例。

    WHO於4月5日首先接獲蘇格蘭通報10起未滿10歲的兒童肝炎病例，目前英國已有100多起病例。

    部分病例出現肝衰竭，需要肝臟移植。許多病例有黃疸和腸胃道症狀，包括腹痛、腹瀉和嘔吐。

    印尼衛生部表示，上個月首都雅加達有3名兒童死於不明病因肝炎，他們在出現肝炎跡象前，有噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛症狀。全球現在共有至少4起死亡病例。

    印尼衛生部發言人告訴法新社，這3名兒童分別是2歲、8歲和11歲，都有發燒、黃疸、抽搐和失去意識的症狀。

    發言人說：「目前我們懷疑這些病例感染急性肝炎，但我們需要證實他們感染的不是A、B、C、D和E型肝炎病毒。」

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