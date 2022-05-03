普廷恐在「勝利日」全面動員 傳俄國將入侵摩爾多瓦（不斷更新）

外媒爆料俄國將製造藉口入侵摩爾多瓦。（路透）

2022/05/03 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間5月3日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）2日表示，根據情報顯示，俄羅斯將於5月中旬利用「假公投」吞併烏克蘭東部的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區，並承認烏南赫爾松地區是一個獨立的共和國。

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*《路透》報導，德國政府表示已準備支持立即禁運俄國石油，屆時歐盟可在數日內對俄能源實施制裁。

*《CNN》報導，歐美官員相信，俄羅斯總統普廷最快將在5月9日「勝利日」正式對烏克蘭宣戰，這將導致俄羅斯在侵略烏克蘭東方與南方地區時，全面動員後備軍力。

*英國《泰晤士報》報導，俄羅斯克里姆林宮已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦（Moldova），準備製造「藉口」讓俄羅斯軍隊進入摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」，可能重演俄軍進攻烏東頓巴斯地區的情景。

*英國唐寧街10號（首相官邸）表示，首相強森（Boris Johnson）3日將向烏克蘭國會進行視訊演說，並宣布英國將額外提供烏克蘭3億英鎊（約新台幣110億）的軍事援助。

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