西班牙總理與防長手機 發現飛馬間諜軟體

西班牙總理桑傑士（見圖）的手機裡發現了「飛馬」（Pegasus）間諜軟體。（法新社）

2022/05/02 19:27

〔中央社〕西班牙總理府首長博拉紐今天表示，當局在總理桑傑士與國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）的手機裡發現了「飛馬」（Pegasus）間諜軟體。

博拉紐（Felix Bolanos）在記者會表示，桑傑士（Pedro Sanchez）的手機在2021年5月被感染，至少發生一項數據外洩。他不願透露誰可能侵入總理手機，以及是否有外國勢力或西班牙組織涉嫌在背後操縱。

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他表示：「這些干預是非法的，且由外部操縱。外部操縱指的是由非官方組織進行，且沒有國家授權。」他並稱，感染事件已經報告司法部，將由高等法院負責審理。

加拿大資安研究機構公民實驗室（Citizen Lab）先前表示，與加泰隆尼亞分離主義活動有關的60多人，成為以色列網路情報公司NSO集團開發的「飛馬」間諜軟體鎖定目標。西班牙的左翼聯合政府面臨壓力，必須作出解釋。

西班牙少數政府被指控監控加泰隆尼亞分離主義活動成員後，政府在國會的重要盟友、加泰隆尼亞主張獨立的左翼共和黨（ERC）表示將停止支持政府，直到馬德里當局採取行動，恢復信任為止。

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