美國示警後 德安全機構也提醒：小心中國惡意軟體「黃金間諜」

德國安全機構警告，中國政府規定外企下載的報稅軟體藏有惡意程式。示意圖。（彭博檔案照）

2020-08-23 16:06:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕外國企業在中國經商常須承擔巨大資安風險。繼美國一家網路安全公司月前提出警告後，德國2大安全機構近日也證實，在中國的德國企業可能被要求下載報稅軟體，但其中藏有一種間諜軟體「黃金間諜」（Golden Spy），可能導致外資企業網路被入侵。

《德國之聲》（DW）披露，德國聯邦憲法保護局和聯邦刑事局數位反間諜部門警告德企，中國政府規定外企必須下載名為「Intelligence Tax」或「Golden Tax」的報稅軟體，以便向中國稅務部門提供數據及轉匯，但該軟體實際上被植入名為「黃金間諜」的木馬程式，會在安裝結束2小時內悄悄自動下載，即使之後卸載報稅軟體，該惡意程式也不會消除。

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德國安全機構多年來持續警告，中國政府會從事經濟間諜活動，且手段應有盡有，從對德企發動數位攻擊，到收買經濟界人士，以此獲得外企內部訊息。

事實上，美國網路安全公司Trustwave早在6月25日就發表報告，指至少2家外企被中國的銀行要求下載報稅軟體，但經他們偵查後發現，該軟體藏有為駭客開後門、以便進入外企內部網路的惡意程式，且從其複雜性及缺乏直接利益判斷，幕後主使極有可能是國家級人士。

報導指出，德企要在中國做生意，必須與中企合資，早就意識到會有產品剽竊和商業間諜問題，但中方向來以優惠生產條件和巨大的出口市場利誘外國投資人。一家大型德企的安全負責人聲稱：「相關風險已納入考量。」

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