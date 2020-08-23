為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國示警後 德安全機構也提醒：小心中國惡意軟體「黃金間諜」

    德國安全機構警告，中國政府規定外企下載的報稅軟體藏有惡意程式。示意圖。（彭博檔案照）

    德國安全機構警告，中國政府規定外企下載的報稅軟體藏有惡意程式。示意圖。（彭博檔案照）

    2020-08-23 16:06:19

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕外國企業在中國經商常須承擔巨大資安風險。繼美國一家網路安全公司月前提出警告後，德國2大安全機構近日也證實，在中國的德國企業可能被要求下載報稅軟體，但其中藏有一種間諜軟體「黃金間諜」（Golden Spy），可能導致外資企業網路被入侵。

    《德國之聲》（DW）披露，德國聯邦憲法保護局和聯邦刑事局數位反間諜部門警告德企，中國政府規定外企必須下載名為「Intelligence Tax」或「Golden Tax」的報稅軟體，以便向中國稅務部門提供數據及轉匯，但該軟體實際上被植入名為「黃金間諜」的木馬程式，會在安裝結束2小時內悄悄自動下載，即使之後卸載報稅軟體，該惡意程式也不會消除。

    德國安全機構多年來持續警告，中國政府會從事經濟間諜活動，且手段應有盡有，從對德企發動數位攻擊，到收買經濟界人士，以此獲得外企內部訊息。

    事實上，美國網路安全公司Trustwave早在6月25日就發表報告，指至少2家外企被中國的銀行要求下載報稅軟體，但經他們偵查後發現，該軟體藏有為駭客開後門、以便進入外企內部網路的惡意程式，且從其複雜性及缺乏直接利益判斷，幕後主使極有可能是國家級人士。

    報導指出，德企要在中國做生意，必須與中企合資，早就意識到會有產品剽竊和商業間諜問題，但中方向來以優惠生產條件和巨大的出口市場利誘外國投資人。一家大型德企的安全負責人聲稱：「相關風險已納入考量。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    Chrome惡意間諜軟體蔓延 3200萬用戶個資危險了
    2020-06-19 20:53

    Chrome惡意間諜軟體蔓延 3200萬用戶個資危險了
    中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議
    2020-04-02 22:47

    中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    奧義智慧結盟SecureBrain，推資安超前佈署
    2020-03-27 20:15

    奧義智慧結盟SecureBrain，推資安超前佈署
    防疫遠距辦公 資安風險恐大增
    2020-02-18 05:30

    防疫遠距辦公 資安風險恐大增
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    國際今日熱門
    2020-08-22 16:14

    反對派領袖表態不會再角逐總統 籲白羅斯示威者持續抗爭

    2020-08-22 16:51

    奇！習近平下令制止餐飲浪費後... 官方提倡設立「專業點菜師」

    2020-08-22 17:19

    英相強森擅闖私人土地搭帳 地主怒稱看報導才知

    2020-08-22 16:26

    台海軍情》禁航公告連發！ 中國南北端將同時軍演

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播