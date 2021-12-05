美駐外官員手機 遭植間諜軟體

以色列監控軟體公司NSO集團開發的間諜軟體「飛馬」（Pegasus），疑似被用來入侵美國駐烏干達大使館的員工，引起外界對該軟體的抨擊。（法新社檔案照）

2021/12/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列監控軟體公司NSO集團開發的間諜軟體「飛馬」（Pegasus），可暗中啟動智慧型手機的相機或麥克風，並竊取內部資料，今年中被踢爆遭有心人士用於監控各國高官、企業高層、記者和維權人士等，導致NSO在上月被美國列入出口管制「黑名單」。美國媒體三日也再次披露，過去數月來至少十一名美國駐烏干達大使館職員或當地雇員的蘋果iPhone手機遭「飛馬」入侵，為首次證實有美國官員受害。

知情人士透露，十一名iPhone手機遭駭客入侵的美國駐烏干達大使館人員，包括美國公民和在大使館工作的當地人，由於手機帳戶與美國國務院電郵位址聯通，因此很快得知是美國政府人員。蘋果通知函說明，「這些『國家資助的駭客』可能出於您的身分及工作內容而鎖定您，若您的裝置被入侵，內部的敏感數據、通訊資料，甚至相機和麥克風，都能從遠端被操作，請予以正視。」

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蘋果公司已要求受害者採取多項預防措施，包括立即更新系統至可使這類攻擊「無效」的iOS15以上版本。至於此次攻擊的幕後黑手，目前沒有跡象指向NSO集團涉入，不排除是集團客戶之一的某外國政府所為。美國政府資深官員表示，目前未發現被入侵的手機被濫用於取得機密。

NSO集團二日則指出，沒有跡象顯示旗下工具被用於入侵官員手機，但已取消相關客戶權限；若查明這些行動確實使用旗下工具，NSO會將相關客戶列為永久拒絕往來，並採取法律行動。NSO一直否認參與監控，強調僅是出售產品給政府執法部門和情報圈客戶，用以掌握安全威脅。

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