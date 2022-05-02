美空軍實測GBU-31型「聯合直接攻擊彈藥」 首度成功擊毀靶船

美攻艦版JDAM，精確命中目標。（擷取自美國空軍官網）

2022/05/02 19:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕「美國空軍研究實驗室」（AFRL）宣布，已進行第2次「快速擊沉聯合能力技術驗證」（QUICKSINK JCTD）測試，利用攜帶新型尋標頭（seeker）的GBU-31型「聯合直接攻擊彈藥」（Joint Direct Attack Munition，簡稱JDAM），首度成功擊毀靶船目標，未來可望讓空軍擁有如海軍魚雷威力的有效反艦武器。

雖然海軍潛艇有能力在任何時候用一枚魚雷摧毀一艘艦艇，但通過發射該武器它也會洩露潛艇的位置。「快速擊沉聯合能力技術驗證」旨在開發一種低成本的方法，從空中實現類似魚雷的殺傷力，而攻艦版JDAM是為了實現用低成本從空中打擊水面艦艇的目標，讓其破壞力「不亞於魚雷」。

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軍聞網站《Naval News》報導，繼去年8月底首度完成惰性彈測試後，聯合能力技術驗證（JCTD）計畫本次使用實彈，4月28日由佛羅里達州埃格林空軍基地所屬、第780測試中隊與第85測評中隊的F-15E戰機掛載，精確命中並摧毀位於墨西哥灣靶場區域內的靶船。

而美空軍擬將此技術回饋於「武器開放性系統架構」（WOSA）開發計畫，增進美軍空對地武器的精確打擊能力。透過WOSA架構，可以快速換裝各軍火大廠的尋標頭，執行不同的攻擊任務，包括反艦。

由於中國與俄羅斯近十年來經濟增長和戰略目標驅使，以驚人速率擴充海軍艦隊規模，使美軍受到許久未嘗的壓力，結束反恐戰爭、重回大國競爭戰略後，陸軍與空軍都希望太平洋戰場強化自身反艦制海能力，不讓海軍一支獨秀。

以往空軍炸射敵艦，會使用2000磅等級的GBU-24雷射導引炸彈，但雷射導引會受限於天候，負責導引的戰機，也必須用雷射持續照射目標，才能精確命中，而新套件可讓空軍戰機在更遠距離外投放JDAM後，迅速脫離目標區，且JDAM能「精確瞄準、命中」敵艦上層建築或水線部位，降低遭反擊的風險。

AFRL彈藥研發處主管米克斯上校（Col. Tony Meeks）強調，這次測試堪稱計畫的「重要里程碑」，相關參數可望進一步回饋並整合至WOSA計畫中，用於發展「隨插即用」、搭配不同導引套件的模組化配置，提升任務彈性與精確打擊能力，並為現役武器開創新能力與新戰法，有助大幅強化美軍技術優勢，有效嚇阻挑戰印太區域和平的潛在威脅。

攻艦型JDAM搭配新型尋標器，鎖定敵艦的示意圖。（擷取自美國空軍官網）

美軍埃格林空軍基地所屬的第85測評中隊3架F-15E戰機，去年8月26日首次測試攻艦版GBU-31型JDAM，當時用的是惰性彈。（擷取自美國空軍官網）

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