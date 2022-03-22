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    軍武新知》美軍持續測試！F-22鏡面塗裝又被拍到 這次改良了

    繼去年11月首次出現，1架帶有罕見鏡面塗裝的F-22戰機近日於美國內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）再度被捕捉到身影。（翻攝自推特）

    繼去年11月首次出現，1架帶有罕見鏡面塗裝的F-22戰機近日於美國內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）再度被捕捉到身影。（翻攝自推特）

    2022/03/22 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕繼去年11月首次出現，1架帶有罕見鏡面塗裝的F-22戰機近日於美國內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）再度被捕捉到身影，外媒指稱，按照往例猜測，這架F-22戰機可能也是在進行匿蹤測試，並已參與整合演訓，可能擔任中俄等敵軍戰機角色。

    根據《The Aviationist》報導，這類特殊鏡面塗裝的F-22，去年11月19日也被拍到飛越內華達州。

    從觀察到的照片中可以發現，覆蓋F-22的鏡面塗層在機身各處出現有明顯接合處，因此準確而言，更可以說這樣的改裝是「貼皮」。

    雖不清楚美軍確切目的，但能推測這樣的塗裝改動和紅外線追蹤裝置（IRST）有關，是為進行匿蹤測試，「由於一些戰機的雷達波吸收材料（RAM）出現退化情況，因此美國空軍或許正在測試替代品」。

    報導透露，該機已經參加美國空軍武器學校的整合演訓任務（WSINT），並可能在高等訓練中，扮演中國、俄羅斯戰機角色

    報導推測，這架F-22的鏡面塗裝和第1架有明顯不同，可能會是測試後進行改良的結果，「雖不明白這類塗裝實際用途為何，但至少能確認新塗裝已在現實訓練中發揮了一定的作用」。

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