為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》黑鷹熱門接班人 「挑戰王」這個優勢樂勝對手「勇猛式」

    SB>1「挑戰王」（Defiant）低速與懸停性能優異。（波音公司官網）

    SB>1「挑戰王」（Defiant）低速與懸停性能優異。（波音公司官網）

    2022/04/05 15:25

    軍武新知》「挑戰王」SB>1完成1300公里遠距飛行壯舉

    〔編譯陳成良／綜合報導〕到底誰才能成為未來美國陸軍UH-60黑鷹直升機的接班人？是老牌的旋翼機生產商貝爾（Bell）？還是與波音合作並想要繼續保持大量旋翼機訂單的塞考斯基（Sikorsky）？

    洛馬旗下子公司塞考斯基與波音聯手打造的新世代旋翼機SB>1「挑戰王」（Defiant）日前順利完成1300公里航程，且僅用了不到50%的引擎功率，和不到50%的推進螺旋槳扭力，代表它「游刃有餘」，證明設計的成熟與可靠，以及未來有效支援美陸軍長程突擊任務的能量，朝爭取美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）標案的目標，又向前邁進一步。

    SB>1的主要競爭對手，是貝爾公司的V-280「勇猛式」（Valor），研發進度較快，其設計概念與現役MV-22的傾斜旋翼機相近，不過V-280也有明顯缺點，就是它從高速模式到懸停靜止的姿態改變需要更多的時間，而SB>1採用剛性共軸反轉旋翼（同軸雙旋翼），加推進螺旋槳設計，低速與懸停性能更加優異，且更適合於狹窄空間，例如在滿布高樓的城市，或者在叢林的作戰。

    黑鷹直升機是塞考斯基在上世紀70年代研製的四旋翼、雙發通用直升機，是美軍最主要的通用直升機，遍及各軍種，能夠適應全球大多數地形，至今仍然發揮著重要的作用，並且受到了各國的歡迎黑鷹直升機，不過美方需更高更快更遠更大載荷空中平台，新一代直升機未來將替代黑鷹。

    在SB>1與V-280都完成全部演示驗證和評審工作後，美國陸軍將選擇一個方案開展工程機研製，預計在2028年前後交付部隊使用。

    V-280「勇猛式」（Valor），其設計概念與現役MV-22的傾斜旋翼機相近。（貝爾公司官網）

    V-280「勇猛式」（Valor），其設計概念與現役MV-22的傾斜旋翼機相近。（貝爾公司官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武新知》美海軍下一代無人潛航器 選定REMUS 300
    2022/04/04 15:03

    軍武新知》美海軍下一代無人潛航器 選定REMUS 300
    軍武新知》美軍持續測試！F-22鏡面塗裝又被拍到 這次改良了
    2022/03/22 11:42

    軍武新知》美軍持續測試！F-22鏡面塗裝又被拍到 這次改良了

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    軍武新知》車頂砲塔可升降收納！裝甲車新概念未來感十足
    2022/03/12 17:08

    軍武新知》車頂砲塔可升降收納！裝甲車新概念未來感十足
    軍武新知》如虎添翼！ 美軍「幽靈騎士」砲艇機升級電戰系統
    2022/03/06 15:14

    軍武新知》如虎添翼！ 美軍「幽靈騎士」砲艇機升級電戰系統

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播