軍武新知》黑鷹熱門接班人 「挑戰王」這個優勢樂勝對手「勇猛式」

SB>1「挑戰王」（Defiant）低速與懸停性能優異。（波音公司官網）

2022/04/05 15:25

軍武新知》「挑戰王」SB>1完成1300公里遠距飛行壯舉

〔編譯陳成良／綜合報導〕到底誰才能成為未來美國陸軍UH-60黑鷹直升機的接班人？是老牌的旋翼機生產商貝爾（Bell）？還是與波音合作並想要繼續保持大量旋翼機訂單的塞考斯基（Sikorsky）？

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洛馬旗下子公司塞考斯基與波音聯手打造的新世代旋翼機SB>1「挑戰王」（Defiant）日前順利完成1300公里航程，且僅用了不到50%的引擎功率，和不到50%的推進螺旋槳扭力，代表它「游刃有餘」，證明設計的成熟與可靠，以及未來有效支援美陸軍長程突擊任務的能量，朝爭取美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）標案的目標，又向前邁進一步。

SB>1的主要競爭對手，是貝爾公司的V-280「勇猛式」（Valor），研發進度較快，其設計概念與現役MV-22的傾斜旋翼機相近，不過V-280也有明顯缺點，就是它從高速模式到懸停靜止的姿態改變需要更多的時間，而SB>1採用剛性共軸反轉旋翼（同軸雙旋翼），加推進螺旋槳設計，低速與懸停性能更加優異，且更適合於狹窄空間，例如在滿布高樓的城市，或者在叢林的作戰。

黑鷹直升機是塞考斯基在上世紀70年代研製的四旋翼、雙發通用直升機，是美軍最主要的通用直升機，遍及各軍種，能夠適應全球大多數地形，至今仍然發揮著重要的作用，並且受到了各國的歡迎黑鷹直升機，不過美方需更高更快更遠更大載荷空中平台，新一代直升機未來將替代黑鷹。

在SB>1與V-280都完成全部演示驗證和評審工作後，美國陸軍將選擇一個方案開展工程機研製，預計在2028年前後交付部隊使用。

V-280「勇猛式」（Valor），其設計概念與現役MV-22的傾斜旋翼機相近。（貝爾公司官網）

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