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    軍武新知》美海軍下一代無人潛航器 選定REMUS 300

    REMUS 300無人水下載具，未來將提升美軍水下作業能力，強化掃雷、水下搜索等任務能量。（圖／Hydroid官網）

    REMUS 300無人水下載具，未來將提升美軍水下作業能力，強化掃雷、水下搜索等任務能量。（圖／Hydroid官網）

    2022/04/04 15:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕當今美、英、法、俄和中國等國都在製造軍民用的小型無人潛航器（SUUV），以投入海床沉船檢查、海底採礦、鑽井探勘、偵測和掃雷等任務。美國海軍新一代SUUV計畫結果出爐，由美國最大軍艦製造公司亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，HII）的無人潛航器，未來將提升美軍水下作業能力，強化掃雷、水下搜索等任務能量。

    據《海軍防務新聞》（Naval News）報導，美國海軍新一代SUUV計畫，暱稱「獅子魚」（Lionfish）計畫，經過為期2年的原型測試與評估後，正式選定REMUS 300，以取代Mk 18 Mod 1「劍魚」（Swordfish）無人潛航器。

    Mk 18 Mod 1是基於HII的REMUS 100衍生產品，2003年伊拉克戰爭投入使用，已漸無法整合現代化感測器與自動化套件。

    無人潛航器目前積極參與軍事應用，美國智庫蘭德公司曾為美軍進行調查，分析其可以執行的任務，包括「水文情報」、「滲透偵察」、「水雷偵測／清除」和「反潛作戰」等功能 。

    無人潛航器能以更低的成本，提供更大的區域覆蓋範圍，傳回的數據質量也遠高於傳統的載人潛艦。

    REMUS 300採模組化設計，結合開放式架構可融入可攜式系統，並與其他無人載具協同操作，續航力長達30小時，潛入深度可達305公尺，可執行水文測量、搜索、回收、反潛作戰、掃雷與偵察等各式任務。目前「獅子魚」計畫首階段，將由HII為美國海軍進行生產，並在明年展開測試。

    REMUS系列無人潛航器原先由挪威康士伯海事（Kongsberg Maritime）旗下Hydroid公司研發，2020年第1季Hydroid被HII以3.5億美元的價格收購。

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