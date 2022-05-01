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    2週累計422死 中國逾95％本土病例仍集中上海

    中國昨日新增8256例本土案例，疫情遍及上海、吉林、山東、遼寧、廣東等19省。其中有7872例本土案例在上海，占整體比例持續超過95%。（美聯社）

    中國昨日新增8256例本土案例，疫情遍及上海、吉林、山東、遼寧、廣東等19省。其中有7872例本土案例在上海，占整體比例持續超過95%。（美聯社）

    2022/05/01 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增8256例本土案例，疫情遍及上海、吉林、山東、遼寧、廣東等19省。其中有7872例本土案例在上海，占整體比例持續超過95%，且單日再增38例死亡。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診920例，包含境外移入4例，本土新增916例。本土中包含上海788例，北京53例，廣東21例，吉林16例，山東6例，四川6例，黑龍江5例，江西5例，河南4例，新疆4例，江蘇3例，內蒙古2例，湖南2例，重慶1例。其中上海新增38例死亡病例，這也是連續快2週連續通報出現死亡病例，累計這波疫情下，上海通報累計已422死。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者7409例，其中境外移入69例，本土7340例，本土上海7084例，江西57例，遼寧47例，新疆44例，吉林26例，浙江18例，山東15例，黑龍江9例，安徽9例，廣東7例，北京6例，江蘇6例，河南5例，四川4例，天津1例，重慶1例，雲南1例。

    中國衛健委也指出，截至4月30日24時，中國累計確診21萬6587例，累計死亡病例5060例，現有確診病例2萬4002例當中，有447例是重症病例。

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