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    阿富汗出逃飛機 烏茲別克拒交還神學士政權

    烏茲別克方面聲明這些飛機為美國所有，不會交給阿富汗的神學士政權，圖為烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。（法新社）

    烏茲別克方面聲明這些飛機為美國所有，不會交給阿富汗的神學士政權，圖為烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。（法新社）

    2022/04/30 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕去年8月中旬，前阿富汗總統阿什拉夫．甘尼（Ashraf Ghani）為躲避阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政權的攻擊而逃往國外，臨行前囑咐阿富汗空軍將近60架直升機與固定翼飛機分別開往烏茲別克與塔吉克，此後塔利班政權便一直要求這兩個國家「物歸原主」，近日烏茲別克方面終於給出了回應。

    根據美國之聲報導，烏茲別克總統顧問伊斯馬圖拉·伊爾加舍夫（Ismatulla Irgashev）最近接受美國之聲的採訪表示「這些飛機並不會返回喀布爾（阿富汗首都）」隨即又表明因為這是美國政府提供的資金，所以處置權力理所當然是屬於華盛頓，而這項決定也已經告訴了塔利班。

    自塔利班政權接管阿富汗以來，各方對這批飛機的歸屬問題一向避而不談，因為這個問題過於敏感，導致官員們都不願意討論這個議題，美國防部發言人、陸軍少校羅布·洛德維克（Rob Lodewic）表示，這批飛機仍然是烏茲別克和塔吉克政府很重要的問題。

    一位匿名的美國防部官員透露「國內及外國政府對這些飛機很有興趣」，但短期內不會有任何處置，他們有信心，這批飛機不會交給塔利班政權。

    據統計，約有500至600名阿富汗人乘著這些飛機來到烏茲別克，還有140至150人到了塔吉克，駕駛這些飛機的飛行員則分別在去年的9月及11月前往阿拉伯聯合大公國，目前正申請到美國重新安置。

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