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    Omicron亞變種感染率上升 南非恐進入第五波疫情

    在過去14天內，南非的武漢肺炎感染率持續增加，南非高級衛生官員克里斯普（Nicholas Crisp）週五表示，該國有足夠的疫苗，不打算採購更多。示意圖。（路透）

    在過去14天內，南非的武漢肺炎感染率持續增加，南非高級衛生官員克里斯普（Nicholas Crisp）週五表示，該國有足夠的疫苗，不打算採購更多。示意圖。（路透）

    2022/04/29 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕南非衛生官員和科學家今（29）日警告，在過去14天內，該國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染率持續增加，且有越來越多的個案感染了Omicron病毒株的亞變種（sub-variant）「BA.4」及「BA.5」，因此第五波疫情可能會提早爆發。

    根據《路透》報導，南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）在記者會上表示，儘管住院人數正在增加，但目前為止，重症病房的使用人數或死亡人數沒有太大的變化，另外現階段也沒有收到任何新變種株的警報。

    傳染病學家萊塞爾斯（Richard Lessells）指出，BA.4與BA.5案例比率的增長，似乎代表著這兩種亞變種比BA.2等其他亞變種更具有傳染性；南非國家傳染病研究所（NICD）的賈薩特（Waasila Jassat）則說，目前沒有跡象顯示BA.4以及BA.5會造成更嚴重的病症。

    南非高級衛生官員克里斯普（Nicholas Crisp）週五表示，該國有足夠的疫苗，不打算採購更多，另外政府也不打算採購輝瑞藥廠（Pfizer）的口服藥Paxlovid，因為它實在是太貴了。

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