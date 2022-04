浴火重生！烏克蘭貓遭戰火炸傷 大難不死取名「不死鳥」

2022/04/28 13:21

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來,造成烏克蘭各處城鎮不斷飽受戰火轟炸,連許多毛小孩也難逃一劫。日前距離基輔約60公里的小鎮安德里伊夫卡(Andriivka)有隻貓咪被俄軍戰火波及,導致全身多處嚴重燒傷,經搶救後大難不死,現已慢慢康復,而牠也因強大的復原能力與頑強的求生意志,被救援志工命名為「不死鳥(Phoenix)」。

綜合外媒報導,俄羅斯入侵烏克蘭後,不斷在首都基輔周遭的城鎮進行各種轟炸,安德里伊夫卡也是其中之一。志工克雷扎尼夫斯基(Volodymyr Kryzhanivsky)表示,他與其他志工在被轟炸後的斷垣殘壁尋找生還者時,遇到了這隻傷痕累累、但仍用盡全力跑到他們面前的貓咪,大家眼見牠傷勢過重,便立即牠送往動物醫院接受治療。

請繼續往下閱讀...

當時他們與獸醫都因牠嚴重的傷勢,而不抱任何希望,想不到牠在治療過程中展現了驚人的生命力,雖然身上仍留有不少燒傷後的疤痕,但整體情況已脫離險境,目前能正常走動。負責照顧牠的克雷扎尼夫斯基,也因牠了不起的復健過程,而將牠命名為「不死鳥」,並開玩笑說,「不死鳥是烏克蘭的生化武器,牠不會被大火燒死,可以跳到20米高、50米長,還能啃咬任何金屬,包括敵人的裝甲車,所以俄軍才會驚慌失措逃離」。

而「不死鳥」這段激勵人心的經歷,也讓烏克蘭國防部(Ministry of Defence)於官方推特上分享牠的故事,並稱讚牠不但有烏克蘭人堅韌不拔的精神,更有如不死鳥一般,無論經歷多少苦難都能「浴火重生」的象徵。

This is Phoenix from Kyiv region. He was severely injured during russia’s aggression. The cat is a symbol of Ukraine’s steadfastness and resilience.

Photo by Volodymyr Kryzhanivsky pic.twitter.com/7fyPI56jXw