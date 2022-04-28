浴火重生！烏克蘭貓遭戰火炸傷 大難不死取名「不死鳥」

「不死鳥（Phenix）」被戰火炸傷的遭遇令不少人心痛（左），目前牠接受治療後已漸康復（右）。（圖翻攝自烏克蘭國防部官方推特）

2022/04/28 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，造成烏克蘭各處城鎮不斷飽受戰火轟炸，連許多毛小孩也難逃一劫。日前距離基輔約60公里的小鎮安德里伊夫卡（Andriivka）有隻貓咪被俄軍戰火波及，導致全身多處嚴重燒傷，經搶救後大難不死，現已慢慢康復，而牠也因強大的復原能力與頑強的求生意志，被救援志工命名為「不死鳥（Phoenix）」。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，不斷在首都基輔周遭的城鎮進行各種轟炸，安德里伊夫卡也是其中之一。志工克雷扎尼夫斯基（Volodymyr Kryzhanivsky）表示，他與其他志工在被轟炸後的斷垣殘壁尋找生還者時，遇到了這隻傷痕累累、但仍用盡全力跑到他們面前的貓咪，大家眼見牠傷勢過重，便立即牠送往動物醫院接受治療。

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當時他們與獸醫都因牠嚴重的傷勢，而不抱任何希望，想不到牠在治療過程中展現了驚人的生命力，雖然身上仍留有不少燒傷後的疤痕，但整體情況已脫離險境，目前能正常走動。負責照顧牠的克雷扎尼夫斯基，也因牠了不起的復健過程，而將牠命名為「不死鳥」，並開玩笑說，「不死鳥是烏克蘭的生化武器，牠不會被大火燒死，可以跳到20米高、50米長，還能啃咬任何金屬，包括敵人的裝甲車，所以俄軍才會驚慌失措逃離」。

而「不死鳥」這段激勵人心的經歷，也讓烏克蘭國防部（Ministry of Defence）於官方推特上分享牠的故事，並稱讚牠不但有烏克蘭人堅韌不拔的精神，更有如不死鳥一般，無論經歷多少苦難都能「浴火重生」的象徵。

This is Phoenix from Kyiv region. He was severely injured during russia’s aggression. The cat is a symbol of Ukraine’s steadfastness and resilience.

Photo by Volodymyr Kryzhanivsky pic.twitter.com/7fyPI56jXw — Defence of Ukraine （@DefenceU） April 21, 2022

「不死鳥（Phenix）」接受治療期間，都是由志工克雷扎尼夫斯基（Volodymyr Kryzhanivsky）照顧牠，也是他為這隻了不起的貓咪命名。（圖翻攝自烏克蘭國防部官方推特）

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