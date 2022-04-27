遭馬曉光批挾洋謀獨 謝長廷嗆：缺乏常識

謝長廷在臉書發文指馬曉光沒常識，目露兇光罵人模樣，也許鬼也會怕。（資料照，記者林翠儀攝）

2022/04/27 22:53

〔中央社〕駐日代表謝長廷日前受邀在一場論壇發表演說，遭中國國台辦發言人馬曉光今天批評他是引進外力謀獨挑釁。謝長廷在臉書發文指馬曉光沒常識，目露兇光罵人模樣，也許鬼也會怕。

謝長廷本月21日與日本前首相安倍晉三一同受邀在日本戰略研究論壇（JFSS）主辦的一場以「台灣海峽危機與日本的安全保障」為題的演講討論會上主講。他表示，台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，美日同遭威脅，尤其日本更是面臨「存立危機事態」。假如台灣防衛失敗，也意味民主陣營的失敗。

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馬曉光今天上午在例行記者會上答覆媒體詢問時表示，「這個人的這番言論，與日本極右政客相唱和，暴露出民進黨當局企圖挾洋謀獨的政治本性和背叛中華民族利益的嘴臉」。

他還痛批謝長廷妄圖引入外部勢力謀獨挑釁，又與石敬瑭、汪精衛何異。中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。

石敬瑭（892－942年）是五代十國時期的後晉開國皇帝（在位：936年－942年），將燕雲十六州割讓給契丹，並向遼太宗自稱兒皇帝。汪精衛（1883－1944年）被指是投日賣國的漢奸。

對此，謝長廷在臉書（facebook）發文寫道：「一個大國的發言人如此缺乏常識，令人驚訝！」

他指出，「島鏈」、「第一島鏈」等名詞是美國前國務卿提出，早期為防堵蘇聯等共產國家擴張。目前已經在美、日、台的政界和媒體廣泛使用，「台灣有事即日本有事」，也已經是日本社會的共識。馬曉光指他和日本極右派唱和，不知具體指的是什麼，難道是指當天與他同台演講的安倍嗎？

謝長廷表示，馬曉光不敢得罪美、日，只拿台灣人耍威風，就如同鎮壓香港人、維吾爾人、新疆人一樣，都是欺善畏強的小混混作風。

針對馬曉光說「中國人民不怕鬼、不信邪」的恫嚇語詞，謝長廷寫道：「什麼是邪？最近有好例子，像為了政治算計，暗助俄羅斯，侵略友邦烏克蘭，殘殺烏克蘭人民，在我看來就是邪道。」

他說：「我相信大部分中國人民還是有良心、愛和平的，不信鬼神的只是少數人，這些少數人殘忍兇暴，活摘器官，無惡不作，本身就是鬼，當然不怕鬼。看馬曉光先生目露兇光罵人的樣子，也許鬼也會怕吧！」

謝長廷痛批中國存在惡質文化，中國拐賣人口犯罪多，歹徒綁架了弱女子就帶到外省，中途若有外人啟疑關心，通常歹徒就謊稱受害人是妻子或女兒，是家庭內部的事，要求外人不要介入干涉，並露出武器或秀肌肉讓外人畏懼退怯，如受害人求救或試圖脫逃，就毒打惡罵，讓受害人絕望死心。

他諷刺的說，從馬曉光的言行，大家看到這種惡質文化的原型。他強調，中國現在最重要的工作就是改善人民生活，解決基層人民困境（像上海恐慌大眾、徐州8孩母親），努力進入小康社會，多給人民自由、尊嚴，不要老是還想擴張領土。

對於自己被馬曉光指為「損害中華民族利益」一說，謝長廷指出，以前世人很尊敬中國人，但現在依美日歐等文明國家的民調，對中國有負面印象的比例都高達逾70%，很多中國人用腳投票，移民外國而不做中國人，造成這樣丟臉窘境者才是損害中華民族利益。

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