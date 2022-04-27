國台辦批放寬港人來台定居「亂港謀獨」 陸委會：胡亂批評

陸委會反批中國國台辦見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。（資料照）

2022/04/27 19:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為解決來台就業港人只能居留、無法在台定居問題，政府修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，未來連續工作居留滿5年，加最近一年平均月收入達基本工資兩倍，便可申請定居，5月1日正式上路。中國國台辦發言人馬曉光今日批評，完全是出於「亂港謀獨」政治私利。陸委會駁斥，見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。

馬曉光嗆聲，「民進黨當局」不斷操弄香港事務，完全是出於「亂港謀獨」政治私利，但本質上是吃香港民眾的「人血饅頭」，這一點大家都看得很清楚。正告「民進黨當局」，所有亂港的罪狀都將被依法懲處。

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陸委會表示，我方開放港澳專業人才在台工作符合一定年限及條件者，得申請在台定居，係配合外國專業人才延攬及僱用法修正，調整相關政策。主要目的在於為台灣引才、留才。中共不明所以，見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。

陸委會指出，我們注意到，有些報導指出，港澳人才對赴粵港澳大灣區發展興趣缺缺；近期亦有在中國工作生活的港人，因中國霹靂防疫手段逃回香港。批評別人不會讓自己變好，在COVID-19疫情延燒之際，奉勸中共有空搞認知作戰，還不如把心思用在應對民怨。

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