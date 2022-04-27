為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦批放寬港人來台定居「亂港謀獨」 陸委會：胡亂批評

    陸委會反批中國國台辦見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。（資料照）

    陸委會反批中國國台辦見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。（資料照）

    2022/04/27 19:39

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕為解決來台就業港人只能居留、無法在台定居問題，政府修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，未來連續工作居留滿5年，加最近一年平均月收入達基本工資兩倍，便可申請定居，5月1日正式上路。中國國台辦發言人馬曉光今日批評，完全是出於「亂港謀獨」政治私利。陸委會駁斥，見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。

    馬曉光嗆聲，「民進黨當局」不斷操弄香港事務，完全是出於「亂港謀獨」政治私利，但本質上是吃香港民眾的「人血饅頭」，這一點大家都看得很清楚。正告「民進黨當局」，所有亂港的罪狀都將被依法懲處。

    陸委會表示，我方開放港澳專業人才在台工作符合一定年限及條件者，得申請在台定居，係配合外國專業人才延攬及僱用法修正，調整相關政策。主要目的在於為台灣引才、留才。中共不明所以，見縫插針，胡亂批評，明顯藉相關議題挑撥離間。

    陸委會指出，我們注意到，有些報導指出，港澳人才對赴粵港澳大灣區發展興趣缺缺；近期亦有在中國工作生活的港人，因中國霹靂防疫手段逃回香港。批評別人不會讓自己變好，在COVID-19疫情延燒之際，奉勸中共有空搞認知作戰，還不如把心思用在應對民怨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦嗆漢光演習水準 立委：不要低估台灣國防實力
    2022/04/27 13:15

    國台辦嗆漢光演習水準 立委：不要低估台灣國防實力
    舊金山和約確立台灣主權 國台辦不認帳：中共沒參與所以無效！
    2022/04/25 00:41

    舊金山和約確立台灣主權 國台辦不認帳：中共沒參與所以無效！

    惠而浦一級變頻上下門冰箱新上市
    李家超能力不如林鄭仍獲欽點 專家分析北京真實用意
    2022/04/15 16:16

    李家超能力不如林鄭仍獲欽點 專家分析北京真實用意
    國台辦挺「白狼」控打壓統派 陸委會反嗆：停止胡亂指控
    2022/04/13 22:12

    國台辦挺「白狼」控打壓統派 陸委會反嗆：停止胡亂指控

    建築也可以SGS認證？ 新莊這案規格高
    陸委會轟國台辦：授權商談達成九二共識絕非事實
    2022/04/13 21:41

    陸委會轟國台辦：授權商談達成九二共識絕非事實
    區家麟被控違香港國安法獲交保 無國界記者關注被拘13媒體人
    2022/04/12 18:26

    區家麟被控違香港國安法獲交保 無國界記者關注被拘13媒體人
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播