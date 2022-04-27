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    首頁　>　政治

    國台辦稱不存在台人拿不到PCR報告 陸委會打臉：不只1案

    有在上海的台灣人要返台登機前，仍無法取得核酸檢測報告。陸委會今日強調，當事人向政府求援不止一案，每個案件皆有案可稽，鐵證如山。（資料照）

    有在上海的台灣人要返台登機前，仍無法取得核酸檢測報告。陸委會今日強調，當事人向政府求援不止一案，每個案件皆有案可稽，鐵證如山。（資料照）

    2022/04/27 19:58

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國上海市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，有在上海台灣人返台登機前，仍無法取得核酸檢測報告，陸委會上週表示會協助其抵台後再行辦理PCR檢測。中國國台辦發言人馬曉光今日否認說，不存在陸委會所謂離滬登機前無法取得核酸檢測報告、抵台後再行辦理的情況；陸委會強調，當事人向政府求援不止1案，每個案件皆有案可稽，鐵證如山，經我政府及指揮中心積極協助後，已逐案解決國人返台入境檢疫問題。

    馬曉光指出，根據疫情防控要求，搭乘兩岸雙向航班人員登機前，均須提供核酸檢測陰性證明。為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，自4月2日零時起，離滬人員須持有48小時內核酸檢測陰性證明，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。

    馬曉光更說，「沒有相關檢測陰性證明不能離滬」。4月以來，上海市有關方面，為30多名抵滬和離滬台胞提供相關檢測和交通出行等服務，解決了他們的急需。

    對此，陸委會表示，確實有上海台商反應，因中方防疫措施緣故，無法取得2日內核酸檢測證明文件，造成無法順利搭機返台，希望中方能對相關問題進行了解。

    陸委會強調，我方近日已接獲當事人向政府求援不止一案，個案均經海基會查證核實後，確有無法取得相關檢測文件之事實，每個案件皆有案可稽，鐵證如山，經我政府及指揮中心積極協助後，已逐案解決國人返台入境檢疫問題。

    陸委會指出，中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，花時間去看看當地各種作爲到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難。

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