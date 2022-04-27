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    國台辦嗆漢光演習水準 立委：不要低估台灣國防實力

    中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水平，「連我這個外行人都看不上，這完全是利令智昏的做法」，他們這麼搞，只能是死路一條。。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水平，「連我這個外行人都看不上，這完全是利令智昏的做法」，他們這麼搞，只能是死路一條。。（翻攝直播）

    2022/04/27 13:15

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年國軍38號漢光演習，將以中國武力犯台為基礎，參照俄烏戰爭啟示研擬各項戰備議題。中國國台辦發言人馬曉光今日嗆聲，就台灣那點武器裝備，「還有台軍演習的那個水平，連我這個外行人都看不上，這完全是利令智昏的做法」。民進黨立委王美惠受訪駁斥，漢光演習水準沒有很低，中共不要低估台灣的國防實力。

    馬曉光表示，「民進黨當局」的本性就是謀獨，謀獨必然要挑釁。挑釁的一個表現是企圖利用外部勢力為自己壯膽。但事實證明，外部勢力根本靠不住。

    馬曉光指出，另一個表現是幻想「以武謀獨」，就台灣那點武器裝備，「還有台軍演習的那個水平，連我這個外行人都看不上，這完全是利令智昏的做法」，他們這麼搞，只能是死路一條。

    馬曉光嗆言，民進黨當局自尋死路不要緊，不應該綁架台灣2300萬民眾當人質、做炮灰，呼籲台灣同胞不要上當受騙。

    民進黨立委王美惠表示，台灣漢光演習水準沒有很低，中共不要低估台灣的國防實力，俄烏戰爭給了台灣許多啟示，看到烏克蘭人民堅強抵抗俄羅斯，台灣人民會保護自己國家，台灣也有健全強大的國防實力，會團結一心抵抗外敵侵略。

    另外，華視新聞日前新聞快訊出包，稱「新北市遭到解放軍飛彈攻擊，台北港艦艇爆炸，設施、船舶損毀」。馬曉光今日聲稱，這條快訊及在島內引發的恐慌充分說明，民進黨當局的「謀獨挑釁」是台灣安全的最大威脅，給台灣民眾心理上造成巨大陰影。

    馬曉光嗆聲，近來，民進黨當局不斷借俄烏局勢渲染中國軍事威脅，叫囂戰爭，綁架台灣同胞「反中抗中」，將台灣民眾置於免於恐懼而不得的境地，發生這樣的烏龍事件完全是咎由自取。

    王美惠駁斥，國台辦完全在亂講，華視新聞快訊出錯怎麼會是「謀獨」，這跟謀獨有什麼關係？國安單位應查明是否紅色滲透在「試水溫」，此事凸顯華視新聞台內部管理機制有問題。

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