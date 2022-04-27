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    不甩霍金警告！NASA擬曝「地球天機」 科學家憂外星人入侵

    英國著名物理學家霍金生前多次叮嚀地球人，千萬不要去接觸外星生物。（路透資料照）

    英國著名物理學家霍金生前多次叮嚀地球人，千萬不要去接觸外星生物。（路透資料照）

    2022/04/27 15:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國著名物理學家霍金生前多次叮嚀地球人，千萬不要去接觸外星生物。然而，一個由美國航太總署（NASA）領導的國際科學家團隊已開發出一種新型態訊息，他們建議將其傳送到整個銀河系，從而希望能跟有智力的外星人進行首次接觸。科學家示警，此計畫可能會引發危險後果，包括潛在的外星人入侵。

    NASA這項名為「銀河信標」（The Beacon in the Galaxy）的計畫，希望透過「阿雷西博射電望遠鏡」（Arecibo Radio Telescope），向宇宙播送有關人類與地球的訊息。

    據《科學美國人》（Scientific American）雜誌報導，NASA噴氣動力實驗室（JPL）的強納森‧江（Jonathan Jiang，音譯）和同事合作設計了這條訊息，3月24日發表於論文預印網站「arXiv」，尚未經同儕審議。

    此前，人類已經向太空發送過幾次廣播，例如1974年，阿雷西博望遠鏡向距離地球2萬5000光年的球狀星團「M13」發射了一系列二進制代碼訊息，包括人類DNA、太陽系結構和阿雷西博望遠鏡本身資訊等，希望被潛在外星文明接收到，這個計畫稱為「阿雷西博訊息」（Arecibo Message）。

    研究者提到，即使無線電波在以光速傳播，這條訊息至今也才在太空中穿行了48年，還不到它目標行程的0.2%。

    這次科學家新製作的消息也使用二進制代碼，包含了對人類生物基因組成的介紹、這條訊息發送的時間（相對於大爆炸以來宇宙的時間）、地球上科學發展過程中重要事件的時間點（比如牛頓力學、相對論出現的時間、登月時間等）、地球所在的方位（讓外星文明知道向哪個方向發送回覆訊息）、關於太陽系和地球表面情況的描述、人類的形象訊息等。

    這項計畫可以說是參考了霍金在2015年所提出的「突破聆聽」（Breakthrough Listen）計畫，不過霍金當時就多次強調，儘管人類未來必須在外太空找到適合移居的星球，但千萬不得與外星生物進行交流，否則恐會帶來前所未有的災難。一旦外星人接收到了地球人的訊號，很可能就會像過去哥倫布發現新大陸一樣，展開一連串的殖民行動。

    英國牛津大學人類未來研究所（FHI）的研究員奧德（Toby Ord）在其2020年出版的《懸崖峭壁》（the Precipice）一書中提出了類似觀點。他分析了人類面臨的生存風險，並建議向外星人發送訊息之前，應該進行公開討論。奧德認為，即使是接收外星人的訊息也可能存在危險，因為這些信息可能被設計成用來誘捕地球人。

    他表示，「這樣的危險機率很小，但人們對潛在外星文明知之甚少，也沒有很好的因應措施。」

    最新製作的發向太空的信息的一部分含有男女人類的形像和DNA雙螺旋結構。（圖擷取自公有領域/CC BY-NC-SA 4.0）

    最新製作的發向太空的信息的一部分含有男女人類的形像和DNA雙螺旋結構。（圖擷取自公有領域/CC BY-NC-SA 4.0）

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