北韓閱兵秀多項武器 韓軍：近期恐試射新型飛彈

北韓25日舉行紀念人民革命軍建軍90週年閱兵式，展示近幾年研發的各種新型飛彈。圖為北韓新型潛射彈道飛彈。（路透）

2022/04/27 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓25日舉行紀念人民革命軍建軍90週年閱兵式，展示近幾年研發的各種新型飛彈。南韓軍方認為，北韓可能會在投入實戰部署前先進行試射，正在與美國密切關注相關動向。

《韓聯社》報導，南韓軍方與專家27日分析，北韓在此次閱兵式上展示了新型潛射彈道飛彈（SLBM）「北極星-5」型升級版、「火星-8」型高超音速飛彈和「火星-17」型洲際彈道飛彈（ICBM）等戰略武器。

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針對高超音速滑翔飛行器「火星-8」型，專家指出，北韓目前只進行1次試射，並且在閱兵式照片中對其進行了側重宣傳。據此推測，北韓近期內試射這款飛彈的可能性較大。

分析認為，「北極星-5」升級版的性能尚未得到驗證，因此北韓可能在短期內進行試射。北韓是否將試射「火星-17」型也備受關注，考量到「火星-17」的再入大氣層性能和多彈頭分導式載具（MIRV）技術尚未得到驗證，北韓有可能會進行相關試射。

另外有分析指出，考慮到北韓正在恢復4年前炸毀的咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場，推測其會在重啟核子試驗前先發起戰略武器挑釁，時間可能會在南韓新政府成立前後。

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