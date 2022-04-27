刺針飛彈需求激增 雷神公司產能成為大問題

刺針飛彈需求激增，但美國庫存已短缺，當地生產線的產能目前難以補足外銷需求量。（美聯社）

2022/04/27 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國向烏克蘭提供大量「刺針」防空飛彈，大幅強化烏克蘭防空力量，使得俄軍空中單位在烏克蘭境內作戰時遭受慘重損失。由於刺針飛彈需求激增，美國國內的刺針飛彈生產線能否滿足需求也成了一大問題。

根據《路透》報導，美國政府官員指出，自從2月以來，美國已向烏克蘭運送了1400枚刺針飛彈，但目前刺針飛彈的採購已遇到困難。美國國防部發言人麥斯威爾（Jessica Maxwell）表示，刺針飛彈生產線已在2020年12月關閉，而雷神公司（Raytheon）在2021年7月獲得一份關於刺針飛彈的生產合約，但主要用於外銷，僅有在亞利桑那州一家工廠生產，生產速度較慢。

請繼續往下閱讀...

報導指出，美國國防部已經約有18年沒訂購刺針飛彈，目前有一批刺針飛彈將在2023年達到使用期限，美國陸軍正對其實施延壽計畫，將使用期限延長至2030年。

美國國防部在4月中旬曾會見美國8大軍火商，針對東歐激增的武器需求進行討論，雷神執行長海耶斯（Greg Hayes）在會中指出，重啟一條彈藥生產線可能需要半年至一年，另外他也在26日的財報會議中表示，雷神用於生產刺針飛彈的材料庫存非常有限，有些零件在市場上已無貨源，雷神需要重新設計部分電子零件，因此要花上一段時間。

海耶斯表示，雷神可能會在2022年提高刺針飛彈的產量，但更多的刺針飛彈要在2023年、甚至是2024年才能補足需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法