軍情動態》因應俄軍威脅 美軍在克羅埃西亞實彈射擊人攜式刺針飛彈

美國陸軍第173空降旅在克羅埃西亞進行人攜式刺針飛彈實彈射擊，針對俄國的意味濃厚。（圖擷自第173空降旅推特）

2022/04/19 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍第173空降旅前往北約成員國克羅埃西亞參加「盾牌行動（Operation Shield）」軍演，過程中進行人攜式刺針飛彈實彈射擊。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和盟友紛紛向烏國提供刺針飛彈，創造了不少戰果讓俄軍頭疼，因此這次的軍演針對俄國的意味濃厚。

據美國國防部創辦的《星條旗報》報導，這不僅是第173空降旅首次使用FIM-92刺針飛彈，也是克羅埃西亞防空單位首次和美軍進行實彈演習，兩國部隊還聯合演練了防空戰術，包括空域控制、監控和消除衝突。

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第173空降旅發言人哈克（Rob Haake）表示，實彈射擊刺針飛彈時以2人為1組，1人擔任指導隊長另1人則是發射手，朝著閃光標誌射出的飛彈最終落入亞得里亞海。哈克透露，在試射刺針之後「每個人都帶著燦爛的笑容走開，大家都感到非常滿足。」

據了解，當時一共有24名美國傘兵試射了12枚人攜式紅外線導引地對空刺針飛彈，每枚價格在3萬8000美元左右（約新台幣111萬元）。第173空降旅指出，此次軍演的目標是為了加強美軍和克羅埃西亞的合作關係，並提高對抗中低空移動單位的能力。

另外，第173空降旅還有300名士兵目前部署在北約成員國拉脫維亞，主要是為了防範俄烏衝突擴大，尚不清楚第173空降旅會在拉脫維亞駐兵多久。

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