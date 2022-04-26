台海軍情》中國官媒證實：山東號航艦進廠維修

中國官媒《環球時報》指出，「山東號」正在大連造船廠檢修。（美聯社資料照）

2022/04/26 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體近日指出，中國海軍第2艘航空母艦「山東號」近期返回遼寧省的大連造船廠檢修。有消息人士透露，本次維修可能是要重新鋪設防滑塗層，也有可能會替航艦某些子系統維修或升級。

這位要求保持匿名的軍事專家向中國官媒《環球時報》表示，除了重新補上飛行甲板的防滑塗層外，某些部分也會翻新或升級，像是制動裝置（arresting gear）、管線以及某些動力或電子系統。

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這是山東號航空母艦服役2年多以來首次進廠維修。山東號於2019年12月在海南省三亞市正式成為解放軍海軍的一員。

據本報先前報導，山東號3月18日曾被民眾目睹北上通過金門外海，艦上並未搭載任何艦載機，並且被美國海軍伯克級神盾飛彈驅逐艦「拉爾夫．強森號」（USS Ralph Johnson）一路尾隨監控。當時有分析人士指出，由於山東號沒有搭載艦載機，因此很有可能是計畫前往大連造船廠。

這位軍事專家強調，這種航艦檢查完全是正常情況，而過程可能會花上數月。解放軍第1艘航艦「遼寧號」2018年7月也曾於大連造船廠檢修過，當時耗時6個月。

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