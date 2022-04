烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重

2022/04/23 18:41

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍在烏克蘭基輔西北方小鎮布查(Bucha)虐殺平民,當地屍橫遍野,震驚全球,而痛下毒手的俄軍獨立64機動步兵旅昨(22日)傳出遭烏軍第93機械化旅伏擊,多輛軍車遭毀,還有數名官兵陣亡。

外媒指出,俄軍日前撤離基輔郊區後,烏軍發現布查鎮屍橫遍野宛若煉獄,震驚國際社會,而俄軍獨立64機動步兵旅就是涉嫌虐殺布查平民的部隊,其指揮官歐莫別科夫(Azatbek Omurbekov)被稱為「布查屠夫」,該部隊事發後被調往烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)前線作戰。

最新消息傳出,俄軍獨立64機動步兵旅遭烏軍攻擊,損失慘重,烏克蘭外籍志願軍多尼克(Roman Donik)昨在臉書貼出多張照片,宣布烏軍第93機械化旅在哈爾可夫發動攻擊,伏擊這支虐殺布查平民的俄軍部隊。

照片中可見,遭攻擊的載具和軍事裝備散落一地,烏軍至少摧毀俄軍3輛T-80BV戰車、一輛BTR-82A裝甲車以及一輛軍用卡車,還有多名陣亡的官兵倒在軍車旁。

#Ukraine: Recent attacks by the the 93rd Mechanized Brigade of Ukraine in #Kharkiv Oblast, as a result of which at least one Russian T-80BV tank was damaged and a cargo truck was destroyed. The Russian army also had to abandon two more T-80BV, a BTR-82 APC and two supply trucks. pic.twitter.com/txIzJkZaaq