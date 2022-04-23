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    烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重

    涉嫌虐殺布查平民的俄軍獨立64機動步兵旅昨傳出遭烏軍第93機械化旅伏擊，多輛軍車遭毀，還有數名官兵陣亡，圖為烏克蘭士兵跳下被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    涉嫌虐殺布查平民的俄軍獨立64機動步兵旅昨傳出遭烏軍第93機械化旅伏擊，多輛軍車遭毀，還有數名官兵陣亡，圖為烏克蘭士兵跳下被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    2022/04/23 18:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍在烏克蘭基輔西北方小鎮布查（Bucha）虐殺平民，當地屍橫遍野，震驚全球，而痛下毒手的俄軍獨立64機動步兵旅昨（22日）傳出遭烏軍第93機械化旅伏擊，多輛軍車遭毀，還有數名官兵陣亡。

    外媒指出，俄軍日前撤離基輔郊區後，烏軍發現布查鎮屍橫遍野宛若煉獄，震驚國際社會，而俄軍獨立64機動步兵旅就是涉嫌虐殺布查平民的部隊，其指揮官歐莫別科夫（Azatbek Omurbekov）被稱為「布查屠夫」，該部隊事發後被調往烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）前線作戰。

    最新消息傳出，俄軍獨立64機動步兵旅遭烏軍攻擊，損失慘重，烏克蘭外籍志願軍多尼克（Roman Donik）昨在臉書貼出多張照片，宣布烏軍第93機械化旅在哈爾可夫發動攻擊，伏擊這支虐殺布查平民的俄軍部隊。

    照片中可見，遭攻擊的載具和軍事裝備散落一地，烏軍至少摧毀俄軍3輛T-80BV戰車、一輛BTR-82A裝甲車以及一輛軍用卡車，還有多名陣亡的官兵倒在軍車旁。

    涉嫌虐殺布查平民的俄軍獨立64機動步兵旅遭到烏軍伏擊。（圖取自Roman Donik臉書）

    涉嫌虐殺布查平民的俄軍獨立64機動步兵旅遭到烏軍伏擊。（圖取自Roman Donik臉書）

    烏軍至少摧毀俄軍3輛T-80BV戰車、一輛BTR-82A裝甲車以及一輛軍用卡車，還有多名陣亡的俄軍倒在軍車旁。（圖取自Roman Donik臉書）

    烏軍至少摧毀俄軍3輛T-80BV戰車、一輛BTR-82A裝甲車以及一輛軍用卡車，還有多名陣亡的俄軍倒在軍車旁。（圖取自Roman Donik臉書）

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