能成行嗎？ 烏克蘭防長：仍在等待北約發出峰會邀請

烏克蘭國防部長茲尼科夫。（資料照，路透）

2022/04/23 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭加入北約（NATO）或歐盟（EU）的議題引發許多國家討論，目前烏克蘭已完成「問卷調查」，加入歐盟程序正式啟動；不過，針對性質較為敏感的北約，烏國官方則透露，目前仍未收到來自NATO發出邀請他們參與峰會的資訊。

據英媒《天空新聞》報導，烏克蘭國防部長茲尼科夫（Oleksii Reznikov）稍早指出，其仍在等待北約（NATO）邀請烏國參與6月29日在西班牙馬德里（Madrid）登場的北約峰會。

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據報導，英國首相強森（Boris Johnson）先前曾表示，歐洲也需要發展「安全架構」（security architecture），為烏克蘭未來的地位建立長期願景，不過他這邊所提到的，和NATO第5條「集體防禦」（NATO Article 5）的規章不同，他是希望能為烏國提供「拒止性嚇阻」（deterrence by denial）的協助。

報導指出，第5條「集體防禦」規章中明訂，只要其中一個北約成員國遭到攻擊，將被視為是對所有會員國的侵犯。

茲尼科夫表示，烏克蘭人想要、而且認為現在應該得到的就是，來自志同道合國家關於武器、訓練及情報共享的一系列保證，提供他們支持。

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