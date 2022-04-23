「四月之聲」影片呈現上海防疫真相 中共下令全網封殺

紀錄上海現況的短片「四月之聲」在中國社交平台上廣為流傳。（圖翻攝自影片）

2022/04/23 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，官方封城防疫手段引起民怨，近日一部記錄上海現況的短片「四月之聲」在中國社交平台上廣為流傳，結果毫不意外遭審查機構刪除，民眾只能靠著不斷轉發，抗議官方對言論自由的壓制。

這部6分鐘長的影片中，記錄了上海的病例數字以及種種亂象，像是嬰兒與父母分開隔離、救援物資貨車司機無人對接、物資短缺、老人病重無醫院接收以及家中寵物狗遭打死等現象，影片也感謝了醫務人員與警方的協助，算是如實呈現出上海的現況。

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影片中作者並沒有加入自己的觀點，而是以黑白畫面呈現上海這座城市，以及4月以來網路上流傳的錄音，並在影片末祝福上海早日康復。

然而官方審查機構隨即出動，網路上流傳一份官方聲明，要求各平台全面清理「四月之聲」相關影片與截圖，再製畫面也不能多留，據聲明內容表示，要在23日0時30分前回報清理數據，並於當日7時再次回報。

對於聲明來源，中國數字時代編輯劉力朋在推特上指出，是來自廣東網信辦和北京網信辦。而中國網友則在推特和YouTube等平台大量轉發，試圖以群眾力量對抗政府對言論的打壓。

「四月之聲」影片點此觀看

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