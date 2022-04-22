為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國增1.8萬例本土 上海再添11人死亡

    上海仍為中國疫情重災區，今天再新增11人死亡。圖為上海市醫護人員。（美聯社）

    上海仍為中國疫情重災區，今天再新增11人死亡。圖為上海市醫護人員。（美聯社）

    2022/04/22 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今（22日）公告新增逾1.8萬例本土病例，疫情嚴峻的上海市就佔其中逾1.7萬例，並新增11人死亡，這已經是上海市連續第5天通報死亡病例。

    中國國家衛生健康委員會今公告，中國境內昨（21日）全天新增2119例本土確診與1萬6383例本土無症狀感染，合計新增1萬8502例本土病例。上海市佔了其中1萬7629例，分別為1931例本土確診與1萬5698例本土無症狀感染。另外也新增11例死亡，均為本土病例，都來自上海市。

    上海市政府宣布，全市將從今天起展開「社會面清零攻堅9大行動」，分別為「社區管控行動」、「檢測篩查行動」、「流調排查行動」、「轉運隔離行動」、「騰換擴容行動」、「中醫藥干預行動」、「清潔消毒行動」、「拔點行動」、「防外溢行動」，仍堅守中國國家主席習近平下令的「動態清零」方向，力求實現「社會面清零」。

    上海市自18日首度通報出現死亡病例後，迄今連續5天都新增死亡病例，此波疫情累計有36人死亡。但不少外媒質疑，上海市此波疫情死亡率不到萬分之一，相較於香港日前Omicron疫情約0.76%的死亡率，低得不成比例，認為官方可能模糊統計標準，混淆真實的死亡人數。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2個月僅25死 外媒質疑上海低報武肺病例數
    2022/04/22 05:30

    2個月僅25死 外媒質疑上海低報武肺病例數
    上海逾40萬人確診 陸委會：有台人因封控無法返家
    2022/04/21 18:25

    上海逾40萬人確診 陸委會：有台人因封控無法返家

    購物天后搶買見證　掀演藝圈代言內鬨
    中國疫情延燒23省 再增近2萬本土病例
    2022/04/21 11:57

    中國疫情延燒23省 再增近2萬本土病例

    桃園A7維特魯威 景觀制震宅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播