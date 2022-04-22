武漢肺炎》中國增1.8萬例本土 上海再添11人死亡

上海仍為中國疫情重災區，今天再新增11人死亡。圖為上海市醫護人員。（美聯社）

2022/04/22 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今（22日）公告新增逾1.8萬例本土病例，疫情嚴峻的上海市就佔其中逾1.7萬例，並新增11人死亡，這已經是上海市連續第5天通報死亡病例。

中國國家衛生健康委員會今公告，中國境內昨（21日）全天新增2119例本土確診與1萬6383例本土無症狀感染，合計新增1萬8502例本土病例。上海市佔了其中1萬7629例，分別為1931例本土確診與1萬5698例本土無症狀感染。另外也新增11例死亡，均為本土病例，都來自上海市。

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上海市政府宣布，全市將從今天起展開「社會面清零攻堅9大行動」，分別為「社區管控行動」、「檢測篩查行動」、「流調排查行動」、「轉運隔離行動」、「騰換擴容行動」、「中醫藥干預行動」、「清潔消毒行動」、「拔點行動」、「防外溢行動」，仍堅守中國國家主席習近平下令的「動態清零」方向，力求實現「社會面清零」。

上海市自18日首度通報出現死亡病例後，迄今連續5天都新增死亡病例，此波疫情累計有36人死亡。但不少外媒質疑，上海市此波疫情死亡率不到萬分之一，相較於香港日前Omicron疫情約0.76%的死亡率，低得不成比例，認為官方可能模糊統計標準，混淆真實的死亡人數。

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