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    中國疫情延燒23省 再增近2萬本土病例

    中國昨日新增本土病例2830例，以及1萬6552例無症狀感染，單日新增1萬9382例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。（法新社）

    中國昨日新增本土病例2830例，以及1萬6552例無症狀感染，單日新增1萬9382例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。（法新社）

    2022/04/21 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2830例，以及1萬6552例無症狀感染，單日新增1萬9382例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。其中有1萬8495例本土案例在上海，占整體比例超過95%，且單日再增8例死亡。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診2841例，包含境外移入11例，本土新增2753例。本土中包含上海2634例、吉林95例、黑龍江42例、江西14例、江蘇8例、廣東8例、浙江6例、山西5例、四川4例、青海4例、湖南3例、北京1例、河北1例、內蒙古1例、福建1例、山東1例、河南1例、雲南1例。其中上海新增8例死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬6617例，其中境外移入65例，本土1萬6552例，本土包含上海1萬5861例、吉林261例、江蘇111例、河北93例、浙江31例、江西31例、安徽30例、山西26例、河南25例、黑龍江23例、山東20例、青海9例、遼寧6例、廣西6例、雲南6例、廣東4例、四川4例、湖北3例、福建1例、新疆生產建設兵團1例。

    中國衛健委也指出，截至4月20日24時，中國累計確診19萬3953例，累計死亡病例4663例，現有確診病例3萬1421例當中，有223例是重症病例。

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