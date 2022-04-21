為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海抖音女不識「血橙」 拍片丟重慶特產惹中國網友爆怒

    中國上海抖音女不識重慶特產「血橙」，把重慶好心贈送的援助物資丟垃圾桶，引發爭議。（翻攝微博）

    中國上海抖音女不識重慶特產「血橙」，把重慶好心贈送的援助物資丟垃圾桶，引發爭議。（翻攝微博）

    2022/04/21 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，重災區上海頻傳部分社區斷糧，當地一名女子卻是有得吃還不珍惜；當事女子收到重慶援助的「血橙」，因為顏色特殊，將其誤認為壞掉的柳橙，在抖音公開丟水果的影片，引發中國網友不滿。

    當事抖音女在本月中旬收到重慶支援上海的物資，其中包含重慶特產「萬州血橙」，果肉帶有深紅色澤，顏色如血，相當特殊；這名抖音女認為柳橙壞掉，把收到的柳橙都切開攤在桌上，拍片罵「疫情不可怕，發這樣的橙子就很可怕了」。有中國網友見影片，留言解釋這是血橙的特色，「蠻好吃的」。

    約1個小時後，抖音女發了第2段影片，畫面裡，所有柳橙都進了垃圾桶，她還回覆解釋的網友「看著害怕，全扔進垃圾桶了」；傲慢態度惹怒中國網友，原影片事後被刪除，不過早有人備份

    擁有212萬粉絲的重慶微博帳號「人人愛重慶」怒斥，「這是重慶萬州血橙！不要把無知當個性」，重慶網友見影片也表示心疼，「我老家的東西怎麼就浪費在了這種人手裡」、「這個東西是血橙，別的地方很難買到的，而且很好吃很甜！不識貨」。

    中國網友則諷，「上海貴族不認識血橙」、「要是包裝上印著純英文，這位女士肯定吃，吃之前沒準還好好打扮一番，才覺得夠腔調」、「所以感覺個別省份就是賤，人家根本不待見（不喜歡）你，你還熱臉貼冷屁股，黑龍江沒事就往上海運大米，人家上海感謝的話一個字都沒有」。也有人認為抖音女就是故意挑釁，「她完全知道，就是故意的，否則你家如果有壞的會辛辛苦苦一個一個切開嗎」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自主健康管理期間免快篩、可搭大眾運輸 陳時中：不建議、但不開罰
    2022/04/21 14:52

    自主健康管理期間免快篩、可搭大眾運輸 陳時中：不建議、但不開罰
    竹縣+38！確診者多為中壯年 雙鐵職員也染疫
    2022/04/21 14:49

    竹縣+38！確診者多為中壯年 雙鐵職員也染疫

    全新科技「未來褲」 下半身年輕十歲
    竹市增34例！ 阿妹演唱會染疫案增3例 舊社、載熙國小2班停課
    2022/04/21 14:47

    竹市增34例！ 阿妹演唱會染疫案增3例 舊社、載熙國小2班停課
    蘆竹警分局南崁派出所1員警確診僅讓共同服勤18人休2天 恐成防疫漏洞
    2022/04/21 14:46

    蘆竹警分局南崁派出所1員警確診僅讓共同服勤18人休2天 恐成防疫漏洞

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播