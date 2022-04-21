上海抖音女不識「血橙」 拍片丟重慶特產惹中國網友爆怒

中國上海抖音女不識重慶特產「血橙」，把重慶好心贈送的援助物資丟垃圾桶，引發爭議。（翻攝微博）

2022/04/21 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，重災區上海頻傳部分社區斷糧，當地一名女子卻是有得吃還不珍惜；當事女子收到重慶援助的「血橙」，因為顏色特殊，將其誤認為壞掉的柳橙，在抖音公開丟水果的影片，引發中國網友不滿。

當事抖音女在本月中旬收到重慶支援上海的物資，其中包含重慶特產「萬州血橙」，果肉帶有深紅色澤，顏色如血，相當特殊；這名抖音女認為柳橙壞掉，把收到的柳橙都切開攤在桌上，拍片罵「疫情不可怕，發這樣的橙子就很可怕了」。有中國網友見影片，留言解釋這是血橙的特色，「蠻好吃的」。

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約1個小時後，抖音女發了第2段影片，畫面裡，所有柳橙都進了垃圾桶，她還回覆解釋的網友「看著害怕，全扔進垃圾桶了」；傲慢態度惹怒中國網友，原影片事後被刪除，不過早有人備份。

擁有212萬粉絲的重慶微博帳號「人人愛重慶」怒斥，「這是重慶萬州血橙！不要把無知當個性」，重慶網友見影片也表示心疼，「我老家的東西怎麼就浪費在了這種人手裡」、「這個東西是血橙，別的地方很難買到的，而且很好吃很甜！不識貨」。

中國網友則諷，「上海貴族不認識血橙」、「要是包裝上印著純英文，這位女士肯定吃，吃之前沒準還好好打扮一番，才覺得夠腔調」、「所以感覺個別省份就是賤，人家根本不待見（不喜歡）你，你還熱臉貼冷屁股，黑龍江沒事就往上海運大米，人家上海感謝的話一個字都沒有」。也有人認為抖音女就是故意挑釁，「她完全知道，就是故意的，否則你家如果有壞的會辛辛苦苦一個一個切開嗎」。

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