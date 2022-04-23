強生宣布英國駐基輔使館近期內重啟 澤倫斯基致謝

強生目前在印度進行訪問。（美聯社）

2022/04/23 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯血腥入侵，但軍民奮勇抵抗，同時力拚在戰火中重建烏克蘭，民主陣營國家也加入行列；英國首相強生曾現身基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，如今再展現對烏克蘭支持，宣告因戰火而一時關閉的英國駐基輔大使館將在短期內重新開放。

根據《CNN》報導，強生22日在印度進行訪問，並在印度首都新德里宣布，英國駐基輔大使館將很快開放，「因為澤倫斯基總統與烏克蘭軍民英勇對抗俄軍的非凡毅力與成果，讓我得以於今日宣布，英國將在下週盡速重啟駐基輔的大使館」，「英國和盟友不會被動地看著普廷持續這場侵略」。

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強生已和印度總理莫迪會面，同時也向英國駐印度的外交官員致意；強生表示，自己在新德里見到「世上最古老、最大民主國家的團結一致，承擔並共同對抗我們對於專制及其脅迫的焦慮」，「合作團結將讓我們的國家更安全、更繁榮」。

對此，澤倫斯基在同日的視訊談話中對英國的決定表達感謝，表示英國將是第21個在基輔恢復外交機構的國家。

除了英國，西班牙已在18日宣布將在近幾日重啟駐基輔大使館，法國在上週宣布，遷至利沃夫的大使館將在近期內搬回基輔，義大利預計在復活節後重啟駐基輔大使館，斯洛維尼亞則是在3月28日就已重啟駐基輔大使館。歐盟在本月初宣布會把搬遷至波蘭的外交機構在基輔重啟。

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