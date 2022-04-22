蘋果用戶提供驗證碼竟損失1900萬？資安專家揭網路詐騙新招

近期有外國網友因提供驗證碼，電子錢包竟被盜取一空。示意圖，與本新聞無關。（路透）

2022/04/22 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法百百種，還會隨著科技進步與時俱進。近日一名外國網友分享慘痛經歷，他在接到詐騙者以蘋果名義要求提供驗證碼的情況下，竟就這麼被盜走在電子錢包存放的價值65萬美元（約新台幣1900萬元）加密貨幣。資安業者指出，這與雲端備份的資訊有關。

資安系統「Sentinel」創辦人「Serpent」在推特上分享受害網友Domenic Iacovone的案例。Iacovone本月15日收到數封簡訊，要求他重設蘋果ID密碼，接著有數通以「蘋果公司」（Apple Inc.）名義的電話打給他，聲稱他的蘋果ID出現可疑活動，要求提供一次性認證碼，藉此證明他是該帳號的所有人。

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就在Iacovone提供6碼認證碼後，詐騙者隨即掛斷電話，把Iacovone在電子錢包「MetaMask」存放的加密貨幣竊取一空。但這引起不少人疑惑，為何對方只需要用蘋果帳號的認證碼就能盜取其它帳戶？

Serpent解釋，原來蘋果雲端「iCloud」會存取MetaMask包括種子詞（註記詞）在內的所有數據，因此當詐騙者拿到Iacovone的認證碼並掌控他的蘋果ID後，便能藉此取得MetaMask帳戶權限，盜取資產。

MetaMask也在推特上警告用戶，「如果你允許iCloud備份app的數據，這將包含你的MetaMask金庫加密密碼。若是密碼不夠嚴密，且有人用網路釣魚的方式取得你的iCloud認證，那就意味著你可能會損失資金。」

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