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    無懼俄國威脅！ 芬蘭傳9成國會議員支持加入北約

    瑞典媒體報導，芬蘭國會議員代表團21日表示，預計芬蘭200位國會議員中有180位將支持加入北約。（歐新社資料照）

    瑞典媒體報導，芬蘭國會議員代表團21日表示，預計芬蘭200位國會議員中有180位將支持加入北約。（歐新社資料照）

    2022/04/22 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭對長期「軍事不結盟」政策出現轉變，芬蘭民眾加入北約的意願也大增，但俄羅斯威脅芬蘭加入北約將有「後果」。瑞典媒體報導，芬蘭國會議員代表團21日表示，預計芬蘭200位國會議員中有180位，也就是有9成議員支持加入北約。

    芬蘭是與俄羅斯邊界最長的歐盟國家，芬蘭長期秉持軍事不結盟原則，俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭民意和政壇風向急遽轉變。芬蘭近期民調顯示，加入北約的支持度從過去20多年來的2成至3成，暴增至逾6成。

    《瑞典晚報》（Aftonbladet）報導，芬蘭政界人士透露，估計芬蘭國會200位議員中有180位同意加入北約。芬蘭前外交部長、現任國會議員圖米優亞（Erkki Tuomioja）21日表示，已經很明顯，芬蘭國會大多數議員支持加入北約。

    芬蘭國會外交委員會主席赫拉阿荷（Jussi Halla-Aho）同意圖米優亞的觀點，他說，這世芬蘭首次出現壓倒性民意支持加入北約，而且在國會中似乎有多數支持這項決議。他補充說，不管瑞典的決定如何，芬蘭將會加入北約。

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