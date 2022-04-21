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    輪到俄羅斯主辦......世遺會議無限期延期 俄國代表提議的

    烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）居民正在清理戰火留下的瓦礫。根據UNESCO統計，俄軍入侵以來，至少有53處烏克蘭世界遺產潛力點被破壞，其中5處在這座城市。（美聯社）

    烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）居民正在清理戰火留下的瓦礫。根據UNESCO統計，俄軍入侵以來，至少有53處烏克蘭世界遺產潛力點被破壞，其中5處在這座城市。（美聯社）

    2022/04/21 23:06

    〔中央社〕消息人士今天透露，俄羅斯入侵烏克蘭引發數週激烈的外交齟齬，原訂6月由俄羅斯主辦的聯合國教科文組織世界遺產委員會會議將「無限期延後」。

    聯合國教科文組織（UNESCO）不具名高層消息人士告訴法新社，俄國駐該組織大使提議推遲預定由喀山市（Kazan）主辦的會議，現在該組織已正式同意會議無限期延後舉辦。

    消息人士說，俄國駐UNESCO大使就是世界遺產委員會（World Heritage Committee）現任主席，他在發給委員會其他成員國的信中提出上述建議，結果無人反對。

    這場年度會議原訂6月19日至30日登場，其主要任務是決定哪些遺址和紀念物可被授予「世界遺產」的地位。如果各國未能妥善保護這些世界遺產，相關認證也可能遭到撤回。

    此前以英國為首的西方國家已聯手敦促現任委員會成員國，不要讓俄羅斯主辦此次會議。

    本月稍早，英國及盟國還呼籲採取不同的解決方案，也就是依照計畫召開會議，但不要在俄國境內或在俄國主持下舉行。

    由於教科文組織表明，俄軍入侵行動導致烏克蘭近100個文化遺址遭到破壞，使得這個問題更具爭議性。

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