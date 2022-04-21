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    拜登抗中「華盛頓共識」成形 專家：尼克森訪中以來首見劇變

    美國總統拜登上任後政府與國會對中國挑戰逐漸形成立場一致的「華盛頓共識」，是自上世紀70年代美前總統尼克森訪中以來從未見過的景象。（法新社檔案照）

    美國總統拜登上任後政府與國會對中國挑戰逐漸形成立場一致的「華盛頓共識」，是自上世紀70年代美前總統尼克森訪中以來從未見過的景象。（法新社檔案照）

    2022/04/21 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭雖占據當前的國際版面，但自美前總統川普時期點燃的美中競爭戰火卻未曾熄滅，有外媒刊文引述專家說法，指美國總統拜登上任後政府與國會對中國挑戰逐漸形成立場一致的「華盛頓共識」，是自上世紀70年代美前總統尼克森訪中以來從未見過的景象。

    《美國之音》刊文指出，美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）日前才公開表示，習近平領導下的中國對美國帶來嚴峻挑戰，是美國強大的競爭對手，在經濟、軍事、太空及網路等領域都對美構成威脅。

    《美國之音》引述美國喬治華盛頓大學教授薩特（Robert Sutter）的說法指出，美中兩國關係上一次出現如此巨大的改變，要追溯至50年前尼克森總統訪問中國的歷史性時刻，再下來就是當前的美中競局，「中間的這半世紀未曾見過華盛頓對北京這種顛覆性的態度轉變」。

    薩特認為，這個轉變最主要的驅動力來自於美國國會，他說，自2018年起，美國會兩黨為保衛美國抵抗來自中國的挑戰，推出了一大批抗中法案，而前總統川普在2017年底提出《國家安全戰略》將中國列為美國最大挑戰，反映出行政當局與國會立場的一致，他將此狀況命名為「華盛頓共識」（Washington consensus）。

    薩特表示，拜登上台後也主導延續這個共識，且政府對中國「想改變由美國主導世界秩序的野心」有越來越清楚的認知，美中關係出現尼克森訪中以來最劇烈的轉變，且此影響將籠罩全球。

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